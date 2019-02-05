Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мужчина вместо бикини для жены по ошибке получил золото

Увидев содержимое посылки, житель Франции был шокирован

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:57
Мужчина по ошибке получил слиток золота Фото: pixabay
Мужчина по ошибке получил слиток золота
Фото: pixabay

Во Франции мужчина получил посылку, в которой вместо заказанного для своей жены купальника обнаружил слитки золота на сумму в 20 тысяч евро. Курьезный инцидент произошел в бретонском городе Ван. Увидев содержимое посылки, мужчина был шокирован, пишет Ouest France.

Читайте также
Курьер в лифте съел пиццу, которую развозил

По словам француза, посылку ему доставил курьер, и он не был удивлен, поскольку ожидал заказанный подарок для супруги. "Я не обращал внимания на пакет, который мне принесли, потому что я действительно ждал купальник для моей жены", – отметил он.

Сумма слитков и луидоров составляла 20 тысяч евро Фото: OUEST-FRANCE

Впрочем, насторожил мужчину вес полученного пакета. Открыв его, он обнаружил луидоры и слитки на 20 тысяч евро. В итоге, он обратился за помощью в правоохранительные органы, и через некоторое время был найден адресат посылки.

Напомним, клиентка на видео забавно разыграла курьера. Кроме этого, курьер тайно объедал клиентов, попал на видео и вылетел с работы. Не менее интересный случай произошел в Великобритании: курьер небрежно пытается забросить посылку на балкон первого этажа.

Смотрите видео: курьер в лифте съел пиццу, которую развозил

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Курьер тайно объедал клиентов, попал на видео и вылетел с работы Разбой в Киеве: 18-летние парни напали на курьера и отобрали два мобильника Клиентка на видео забавно разыграла курьера В Киеве женщину ограбил псевдокурьер
видео Франция золото бикини посылка курьер
Реклама

Новости партнеров

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Вокалистка группы KAZKA поделилась фото в купальнике
Вокалистка группы KAZKA поделилась фото в купальнике
6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки
6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки
Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой. Комментарий звезды
Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой. Комментарий звезды

Популярные статьи

Сегодня, 12:39Wellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

Сегодня, 11:51Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

Сегодня, 07:35Стиль

Очень эффектно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

Вчера, 16:50Fun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 15:06Психология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

Вчера, 12:25Афиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

Вчера, 06:35Психология

Назван секрет счастья для каждого знака зодиака

3 февраляШоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

3 февраляШоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

3 февраляШоу-бизнес

Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты

3 февраляШоу-бизнес

Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

3 февраляШоу-бизнес

Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет

3 февраляШоу-бизнес

Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

3 февраляПсихология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Лев

3 февраляШоу-бизнес

Умер знаменитый рэпер Децл

3 февраляПсихология

Гороскоп на неделю: у Стрельцов звездный час популярности, а Рыбам нужно уединиться

Новости партнеров

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Назвали причину епідемії раку серед молодих людей
Назвали причину епідемії раку серед молодих людей
Ольга Сумська показала, як виглядала у 21 рік
Ольга Сумська показала, як виглядала у 21 рік
5 примет почему нельзя дарить полотенца
5 примет почему нельзя дарить полотенца
Девушка дня. Обворожительная серфингистка Лаура Крэйн
Девушка дня. Обворожительная серфингистка Лаура Крэйн
Тіна Кароль показала, як виглядала у студентські роки
Тіна Кароль показала, як виглядала у студентські роки
Настя Каменських здивувала фанатів кардинальною зміною іміджу
Настя Каменських здивувала фанатів кардинальною зміною іміджу
Від любові до розлучення: історія кохання Ані Лорак з чоловіком
Від любові до розлучення: історія кохання Ані Лорак з чоловіком