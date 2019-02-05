Мужчина вместо бикини для жены по ошибке получил золото

Увидев содержимое посылки, житель Франции был шокирован

Мужчина по ошибке получил слиток золота Фото: pixabay

Во Франции мужчина получил посылку, в которой вместо заказанного для своей жены купальника обнаружил слитки золота на сумму в 20 тысяч евро. Курьезный инцидент произошел в бретонском городе Ван. Увидев содержимое посылки, мужчина был шокирован, пишет Ouest France.

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По словам француза, посылку ему доставил курьер, и он не был удивлен, поскольку ожидал заказанный подарок для супруги. "Я не обращал внимания на пакет, который мне принесли, потому что я действительно ждал купальник для моей жены", – отметил он.

Сумма слитков и луидоров составляла 20 тысяч евро Фото: OUEST-FRANCE

Впрочем, насторожил мужчину вес полученного пакета. Открыв его, он обнаружил луидоры и слитки на 20 тысяч евро. В итоге, он обратился за помощью в правоохранительные органы, и через некоторое время был найден адресат посылки.

Напомним, клиентка на видео забавно разыграла курьера. Кроме этого, курьер тайно объедал клиентов, попал на видео и вылетел с работы. Не менее интересный случай произошел в Великобритании: курьер небрежно пытается забросить посылку на балкон первого этажа.

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