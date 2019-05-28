Мужчина во время обеденного перерыва стал мультимиллионером

Житель США купил лотерейный билет и сорвал джекпот в 10 миллионов долларов

Джеймс Белич выиграл в лотерею 10 млн долларов Фото: NC Education lottery

Американец Джеймс Белич из города Шарлотт, штат Северная Каролина, благодаря выигрышу колоссальной суммы денег в лотерею стал мультимиллионером. Мужчина, который работает менеджером по логистике, купил билет во время обеденного перерыва и сразу же решил проверить результаты. Оказалось, что он стал обладателем главного приза в 10 миллионов долларов, сообщает таблоид The State.

Смотрите видео: в США женщина выиграла в моментальную лотерею 30 раз

"Ты всегда надеешься что-нибудь выиграть, но не 10 миллионов долларов, – рассказывает американец. – Такое даже в голове не укладывается".

По правилам игры, Белич мог выбрать между ежегодными выплатами 500 тысяч долларов в течение 20 лет и одноразовой выплатой шести миллионов долларов. Мужчина предпочел последний вариант и забрал 4,3 миллиона долларов, уплатив все налоги.

Удачливый американец планирует потратить денежный приз на покрытие долгов, расширение жилплощади и воспитание детей.

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram