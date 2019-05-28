Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мужчина во время обеденного перерыва стал мультимиллионером

Житель США купил лотерейный билет и сорвал джекпот в 10 миллионов долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
Джеймс Белич выиграл в лотерею 10 млн долларов
Джеймс Белич выиграл в лотерею 10 млн долларов
Фото: NC Education lottery

Американец Джеймс Белич из города Шарлотт, штат Северная Каролина, благодаря выигрышу колоссальной суммы денег в лотерею стал мультимиллионером. Мужчина, который работает менеджером по логистике, купил билет во время обеденного перерыва и сразу же решил проверить результаты. Оказалось, что он стал обладателем главного приза в 10 миллионов долларов, сообщает таблоид The State.

Смотрите видео: в США женщина выиграла в моментальную лотерею 30 раз

"Ты всегда надеешься что-нибудь выиграть, но не 10 миллионов долларов, – рассказывает американец. – Такое даже в голове не укладывается".

По правилам игры, Белич мог выбрать между ежегодными выплатами 500 тысяч долларов в течение 20 лет и одноразовой выплатой шести миллионов долларов. Мужчина предпочел последний вариант и забрал 4,3 миллиона долларов, уплатив все налоги.

Удачливый американец планирует потратить денежный приз на покрытие долгов, расширение жилплощади и воспитание детей.

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Недорогой подарок сестры принес женщине 1,3 млн долларов Женщина случайно выиграла большую сумму денег Американка дважды за неделю выиграла в лотерею Случайность помогла пенсионерке обеспечить себя на всю жизнь
деньги видео США лотерея выигрыш
Реклама

Новости партнеров

Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему
Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему
Музыкантам в Ташкенте заплатили $ 35 000
Музыкантам в Ташкенте заплатили $ 35 000
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Популярные статьи

Сегодня, 11:07Стиль

Королева бала: какое платье выбрать на выпускной 2019

Сегодня, 09:21Fun

"Капсулу времени" извлекли со дна океана: ей 20 тысяч лет

Сегодня, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам нужно смириться с ситуацией, а Львам – не делиться идеями

Вчера, 15:33Шоу-бизнес

Созданы друг для друга: Настя Каменских и Потап показали пляжные фото

Вчера, 12:42Fun

27 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:37Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Козерогам нужно приложить немного усилий, а Рыбам повезет в любви

26 маяFun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

26 маяШоу-бизнес

Тысячи поцелуев: Настя Каменских поделилась первым видео с медового месяца

26 маяFood

Как правильно заморозить кабачки на зиму

26 маяFun

Достопримечательности Киева: ТОП-10 интересных мест

26 маяПсихология

Гороскоп на неделю: Тельцам нужно завершить старые дела, а Ракам – необходим отпуск

26 маяАфиша

Куда пойти на День Киева 2019: ТОП интересных мест и мероприятий

26 маяШоу-бизнес

Софи Тернер кардинально сменила имидж

26 маяТехно

Windows 10 лишилась полезных функций: обзор проблем

25 маяСтиль

Дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах

Новости партнеров

А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото
А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото
Поклонники не узнали сильно постаревшего Мая Абрикосова
Поклонники не узнали сильно постаревшего Мая Абрикосова
Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Победить рак и развестись: за что бывшая жена ненавидит Гайдуляна
Победить рак и развестись: за что бывшая жена ненавидит Гайдуляна
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Повалий перекроила себя до неузнаваемости:
Повалий перекроила себя до неузнаваемости: "пластика на пластике"
5 важных советов как научиться откладывать деньги правильно
5 важных советов как научиться откладывать деньги правильно
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь