Мужчина выиграл в лотерею 216 миллионов: что с ним стало через 14 лет

Сейчас Бен Вудз воспитывает трех дочерей

Бен Вудз Фото: Liverpool Echo

В 2005 году 37-летний железнодорожник Бен Вудз из Великобритании выиграл в лотерею 2,5 миллионов фунтов (86 миллионов гривен), и этот момент стал поворотным в его судьбе, пишет Liverpool Echo.

Счастливый билет Бену купила мама. Когда стало известно, что он сорвал джекпот, семья долго не могла поверить в случившееся. Полное осознание пришло лишь после того, как Бен заполнил свой гараж суперкарами, а поездки на Гавайи превратились для него в рутину. Позже он уволился с работы и, по совету организаторов розыгрыша, инвестировал деньги в бизнес, чтобы получать пассивный доход.

Бен Вудз Фото: Liverpoolecho

"Выигрыш в лотерею не изменил мою личность. Он изменил обстоятельства, в которых я живу", – рассказывает Бен Вудз.

Через три года Бен встретил свою будущую жену. Сейчас пара воспитывает уже трех дочерей: в возрасте шести, семи и девяти лет. Бен признается, что дети позволили ему в полной мере оценить степень свободы, которую он обрел после выигрыша.

"В детстве отец нечасто проводил со мной время. Он пропадал на работе, чтобы прокормить семью. А у меня появилась возможность ежедневно наблюдать, как растут мои дети, провожать их в школу и забирать домой", – говорит мужчина.

Супруга Бена, в отличие о мужа, решила не увольняться и все эти годы ходила на работу. Бен утверждает, что он тоже не собирается бездельничать до конца своих дней. "Дети должны понимать, что на кусок хлеба нельзя заработать, сидя на диване. Это очень важный момент," —резюмирует многодетный отец.

Напомним, сорвавший джекпот парень спустя 17 лет остался без копейки за душой. Также мы писали, что двое граждан Канады сорвали джекпот национальной лотереи 6 из 49 в размере 7 млн канадских долларов (5,4 миллиона долларов США).

Смотрите видео: в Испании 15-летний мальчик выиграл 200 тысяч евро в лотерею

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram