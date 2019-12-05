Мужчина забрал домой сбитого пса, а он оказался диким зверем

В настоящее время животное восстанавливается в реабилитационном центре

Мужчина принял койота за собаку и пригрел в своей машине Фото: scmp.com

Сотрудник сырного завода Эли Бородитски из Канады ехал на автомобиле на работу в ночную смену и сбил на узкой дороге животное, не заметив его в темноте. Он подобрал бедолагу и отвез в безопасное место, сообщает телеканал CNN.

Канадец подумал, что сбил собаку – хаски или немецкую овчарку. Он положил зверя на пол своего Hyundai. Животное вело себя спокойно и казалось ручным. Бородитски несколько раз погладил его, чтобы успокоить. Когда мужчина приехал на работу и рассказал коллеге о случившемся, тот осмотрел пострадавшее животное и объяснил, что это не собака, а молодая самка койота.

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В настоящее время сбитый зверь восстанавливается в реабилитационном центре для животных. Ветеринары осмотрели койота и выяснили, что он получил травму головы при столкновении с машиной, также его лапы и морда – все в царапинах.

По словам специалистов, койот полностью выздоровеет, его выпустят обратно в дикую природу через несколько недель.

Напомним, студентка колледжа Флоренция Лобо из аргентинского города Санта-Роза-де-Лилес подобрала на улице бездомного котенка, который оказался детенышем пумы ягуарунди.

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