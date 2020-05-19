Мужчина заглянул внутрь кресла и обнаружил шокирующую находку

Курьезный инцидент произошел в индийском городе Бхубанешвар, штат Одиша

Сарой Кумар Дас из индийского города Бхубанешвар, штат Одиша (Орисса), нашел в своем кресле смертоносную кобру, которая каким-то образом пробралась в его дом. Об этом сообщает сайт Newsflare.

По словам экспертов, яд индийских кобр содержит вещества, поражающие нервную систему, и опасен для человека. Девять процентов людей, укушенных этой змеей, погибают даже после приема противоядия. Пресмыкающиеся вырастают от полутора до двух метров в длину.

Смертоносная кобра спряталась в кресло Фото: Pixabay

Мужчина, обнаруживший змею, утверждает, что почувствовал, как под обивкой что-то шевелится, когда сел в кресло. Сперва он не обратил на это внимания, однако движение повторилось. Он решил выяснить, что происходит, попытался заглянуть под обивку и услышал громкое шипение. Сарой вызвал профессионального змеелова, который вытащил очковую змею длиной 1,3 метра.

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Напомним, ранее американец из города Роуз Хилл, штат Канзас, пытался найти ключи среди подушек на диване и нащупал двухметрового удава. Мужчина тут же позвонил в полицию, после чего патрульные отвезли змею в зоомагазин. Кроме этого, мы рассказывали, как житель австралийского города Куран (штат Квинсленд) обнаружил у себя дома пресмыкающееся в туалете.

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