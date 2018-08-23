Мужчина залез в пасть акуле ради спасения жизни: невероятное видео

Дайвер рискнул ради спасения жизни песчаной акулы

Акула. Фото: depositphotos

В Австралии дайвер вытащил из пасти акулы сеть и спас ее от смерти. На видео обратил внимание информационный портал WDTN.

Инструктор по дайвингу занимался со своими подопечными у восточного побережья страны, когда заметил серую песчаную акулу, во рту которой застрял кусок пластиковой сети. Он подплыл к рыбе и аккуратно извлек сетку из ее пасти. Позже он объяснил, что если бы этого не сделал, рыба могла бы умереть медленной и болезненной смертью.

В результате инцидента ни дайверы, ни акулы не пострадали.

Напомним, на Youtube опубликовано уникальное видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы. Инцидент произошел в южной части Тихого океана у островов Кука. Биолог Нэн Хаузер плавала около кита и не заметила, как к ним подплыла тигровая акула почти трех метров в длину.

Кроме этого, мы писали, что в сети был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. В короткое время видео получило вирусную популярность, собрав более миллиона просмотров.