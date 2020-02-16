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Мужчина заплатит 25 тысяч долларов за знакомство с "девушкой мечты"

Главное требование к будущей спутнице жизни – она должна любить собак

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:54
Джефф Гебхарт Фото: KCTV
Джефф Гебхарт
Фото: KCTV

Житель американского штата Канзас 47-летний Джефф Гебхарт готов заплатить 25 тысяч долларов тому, кто познакомит его с женщиной его мечты. Главное требование к будущей спутнице жизни – она должна любить собак. Об этом сообщается на сайте телестанции KCTV.

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Мужчина признался, что устал от свиданий и онлайн-знакомств. В объявлении он поинтересовался у людей, удачно вступивших в брак, на какую сумму они оценили бы встречу с их второй половиной.

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"Моему потраченному на поиски девушки времени и страданиям, которые я испытал при этом, определенно можно найти денежный эквивалент, впрочем, примерно такую же сумму я бы потратил на свидания", – отметил он.

Прежде чем сделать столь необычное объявление, Гебхарт проконсультировался с друзьями, многие из которых работают психологами. Вместе они создали небольшой опросник, чтобы окружающим было легче подобрать для мужчины подходящую пару. Среди прочего он спрашивает потенциальную партнершу, любит ли она собак. Американец не скрывает, что у него самого есть пес по кличке Гуннар.

Напомним, ранее мы писали, почему женщины выбирают одиночество: история психолога. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, откуда берется одиночество: неожиданный ответ ученых.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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