Знал все правильные ответы: мужчина неожиданно покинул шоу "Как стать миллионером"

Участник шоу был разочарован тем, что все же не решился ответить на последний вопрос

Участник британского интеллектуального шоу "Кто хочет стать миллионером" Эндрю Таунсли мог правильно ответить на все вопросы, но не сделал этого и покинул шоу с 500 тысячами фунтов стерлингов. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

Таунсли сомневался в ответе на последний вопрос "Какая из этих культовых гонок была впервые проведена раньше?". Варианты: "24 часа Ле-Мана", "Гран-при Монако", "500 миль Индианаполиса" и "Гонки на острове Мэн ТТ". Мужчина использовал подсказку и позвонил другу, но тот ничем не смог ему помочь. Поэтому британец решил не рисковать и предпочел уйти с уже выигранными деньгами.

"Я не знаю ответ, и испытывать судьбу с такими деньгами глупо – шанс съездить на Ниагарский водопад выглядит очень заманчиво", – признался Таунсли ведущему шоу Джереми Кларксону.

Участник предположил, что правильный вариант последний – и оказался прав. "Гонки на острове Мэн ТТ" впервые состоялись в 1907 году. Джереми был разочарован тем, что все же не решился ответить.

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