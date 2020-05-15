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Знал все правильные ответы: мужчина неожиданно покинул шоу "Как стать миллионером"

Участник шоу был разочарован тем, что все же не решился ответить на последний вопрос

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:55

Участник британского интеллектуального шоу "Кто хочет стать миллионером" Эндрю Таунсли мог правильно ответить на все вопросы, но не сделал этого и покинул шоу с 500 тысячами фунтов стерлингов. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

Таунсли сомневался в ответе на последний вопрос "Какая из этих культовых гонок была впервые проведена раньше?". Варианты: "24 часа Ле-Мана", "Гран-при Монако", "500 миль Индианаполиса" и "Гонки на острове Мэн ТТ". Мужчина использовал подсказку и позвонил другу, но тот ничем не смог ему помочь. Поэтому британец решил не рисковать и предпочел уйти с уже выигранными деньгами.

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"Я не знаю ответ, и испытывать судьбу с такими деньгами глупо – шанс съездить на Ниагарский водопад выглядит очень заманчиво", – признался Таунсли ведущему шоу Джереми Кларксону.

Участник предположил, что правильный вариант последний – и оказался прав. "Гонки на острове Мэн ТТ" впервые состоялись в 1907 году. Джереми был разочарован тем, что все же не решился ответить.

Смотрите видео: роковые миллионы на лотереях

Напомним, ранее Клод Гезодж из американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, неожиданно разбогател благодаря случайности. Мужчина приобрел лотерейный билет в магазине на автомобильной заправке и использовал числа из китайского печенья с предсказаниями. Как выяснилось, эта комбинация была счастливой.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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