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Мужчина засунул руку в пасть акулы: появилось видео курьезного случая на пляже

Сегодня, 05:55

Соответствующий ролик сняла и выложила на своей странице в Facebook очевидица

Мужчина из американского штата Делавэр, штат Мэриленд, голыми руками схватил акулу и снял ее с рыболовного крючка на пляже в парке Кейп Хенлопен. Соответствующий ролик сняла и выложила на своей странице в Facebook очевидица Рэйчел Фостер (Rachael Foster).

"Все начали кричать: "Акула, акула, вылезайте из воды!" Это было безумно, как в кино. Как "Челюсти", – призналась Фостер и отметила, что акулу поймал не мужчина, попавший в кадр, а его друг.

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По данным департамента охраны природы и рыбных ресурсов Делавэра, обыкновенных песчаных и серо-голубых акул запрещено ловить, поэтому хищницу сразу отпустили.

Снятое Фостер видео собрало более 200 тысяч просмотров в Facebook и TikTok.

Напомним, ранее в прибрежных водах австралийского штата Квинсленд тупорылая акула, которая считается одной из самых агрессивных, напала на 18-летнего дайвера. Парень смог отбиться от хищницы и выжить. Кроме этого, "Сегодня" писали о рыбаках, которым удалось поймать тигровую акулу весом 382 килограмма.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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