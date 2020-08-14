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Агрессивного мужчину выбросили из пассажирского самолета: видео

Сегодня, 11:34

Неизвестный незаконно проник в салон лайнера и вел себя очень агрессивно

Сотрудники индонезийской авиакомпании Citilink выбросили из самолета дебошира. Случай произошел в международном аэропорту Раден Интан II в городе Бандар-Лампунг.

Согласно предварительным данным, неизвестный незаконно проник в салон лайнера и вел себя очень агрессивно. Видео инцидента опубликовано на Twitter-странице Breaking Aviation News & Videos.

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На обнародованном ролике показано, как члены летного состава вместе с полицейскими снимают буйного пассажира с воздушного судна, бросают его на асфальт, а затем тащат по земле. Мужчину сразу же арестовали. Медики в ближайшее время оценят его психическое состояние, сообщает издание SuaraJatim.idi.

Представители перевозчика, в свою очередь, подчеркнули, что мужчина не являлся пассажиром рейса.

Напомним, пенсионерку назвали худшей пассажиркой после того, как она напилась водки и устроила дебош на борту португальской авиакомпании TAP.

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Кроме этого, "Сегодня" писали о путешественнице Джордане Ли, которая во время авиаперелета сфотографировала попутчика, удивившего ее вульгарным поведением.

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