Мужчины обвинили пассажирку поезда в сексуальных домогательствах: видео
Сейчас подозреваемая находится под стражей, а расследование продолжается
24-летняя девушка, путешествующая по Великобритании, начала приставать к двум мужчинам в ночном поезде, следовавшем из Лондона в небольшой город Питси, графство Эссекс, и была арестована. Об этом сообщает транспортная полиция страны, передает издание The Mirror.
"Я предложил ей сойти с поезда, но после этого она дважды ударила меня по лицу, а затем принялась бить охранника", – рассказывает очевидец 49-летний Джон Мейсон, который снял инцидент на видео и выложил в сеть. Мужчина также отметил, что невменяемая попутчица что-то выкрикивала и надоедала всем вокруг.
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После случившегося британку арестовали по подозрению в сексуальном домогательстве. Сейчас она находится под стражей, а расследование еще продолжается.
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