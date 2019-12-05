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Мужчины обвинили пассажирку поезда в сексуальных домогательствах: видео

Сейчас подозреваемая находится под стражей, а расследование продолжается

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:49
Девушку арестовали из-за сексуальных домогательств Фото: madeleine ragsdale / Unsplash
Девушку арестовали из-за сексуальных домогательств
Фото: madeleine ragsdale / Unsplash

24-летняя девушка, путешествующая по Великобритании, начала приставать к двум мужчинам в ночном поезде, следовавшем из Лондона в небольшой город Питси, графство Эссекс, и была арестована. Об этом сообщает транспортная полиция страны, передает издание The Mirror.

"Я предложил ей сойти с поезда, но после этого она дважды ударила меня по лицу, а затем принялась бить охранника", – рассказывает очевидец 49-летний Джон Мейсон, который снял инцидент на видео и выложил в сеть. Мужчина также отметил, что невменяемая попутчица что-то выкрикивала и надоедала всем вокруг.

Смотрите видео о секс-скандалах в Голливуде:

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После случившегося британку арестовали по подозрению в сексуальном домогательстве. Сейчас она находится под стражей, а расследование еще продолжается.

Напомним, секс-скандал вокруг Харви Вайнштейна получил продолжение. Кроме этого, мы писали, что Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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