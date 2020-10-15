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Мужчины разделись ради спасения природы и защиты животных (фото)

Сегодня, 07:35

Участниками откровенной фотосессии стали 24 австралийских пожарных

Пожарные из Австралии в очередной раз разделись для ежегодного благотворительного календаря Australian Firefighters Calendar. Они призвали общественность защитить природу от бесконечных лесных пожаров. Фото опубликованы в Instagram.

Любопытно, что с 1993 года, когда вышел первый календарь с австралийскими пожарными, организаторы собрали более трех миллионов долларов. Сейчас один календарь можно купить за 13,42 евро.

Публикация от Aus Firefighter Calendar (@australianfirefighterscalendar)

Публикация от Aus Firefighter Calendar (@australianfirefighterscalendar)

Публикация от Aus Firefighter Calendar (@australianfirefighterscalendar)

Публикация от Aus Firefighter Calendar (@australianfirefighterscalendar)

По словам директора Australian Firefighters Calendar Дэвида Роджерса, каждый год около 1000 пожарных присылают свои фотографии – из них для откровенной фотосессии отбирают только 24 человека.

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"Все мы сочувствуем Австралии, пострадавшей от катастрофических лесных пожаров. Мы потеряли около миллиарда животных из нашей разнообразной местной дикой природы", – пояснила команда Australian Firefighters Calendar в заявлении для издания Bored Panda.

Публикация от Aus Firefighter Calendar (@australianfirefighterscalendar)

Отмечается, что с помощью продажи календаря в 2021 году зоозащитники будут собирать средства для благотворительных организаций, помогающих диким животным. Одной из них является больница в Байрон-Бей.

Напомним, в 2020 году к героям календаря присоединились еще и коллеги из Франции и Германии. Совместно они выпустили шесть видов календаря, пять из которых с изображением пожарных с животными – котами, коалами, кенгуру, лошадьми, собаками, утками и цыплятами.

Кроме этого, мы писали, как молодые фермеры разделись для популярного календаря.

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Источники: Сегодня , instagram.com/AustralianFirefightersCalendar
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