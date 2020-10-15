Мужчины разделись ради спасения природы и защиты животных (фото)

Участниками откровенной фотосессии стали 24 австралийских пожарных

Пожарные из Австралии в очередной раз разделись для ежегодного благотворительного календаря Australian Firefighters Calendar. Они призвали общественность защитить природу от бесконечных лесных пожаров. Фото опубликованы в Instagram.

Любопытно, что с 1993 года, когда вышел первый календарь с австралийскими пожарными, организаторы собрали более трех миллионов долларов. Сейчас один календарь можно купить за 13,42 евро.

По словам директора Australian Firefighters Calendar Дэвида Роджерса, каждый год около 1000 пожарных присылают свои фотографии – из них для откровенной фотосессии отбирают только 24 человека.

"Все мы сочувствуем Австралии, пострадавшей от катастрофических лесных пожаров. Мы потеряли около миллиарда животных из нашей разнообразной местной дикой природы", – пояснила команда Australian Firefighters Calendar в заявлении для издания Bored Panda.

Отмечается, что с помощью продажи календаря в 2021 году зоозащитники будут собирать средства для благотворительных организаций, помогающих диким животным. Одной из них является больница в Байрон-Бей.

Напомним, в 2020 году к героям календаря присоединились еще и коллеги из Франции и Германии. Совместно они выпустили шесть видов календаря, пять из которых с изображением пожарных с животными – котами, коалами, кенгуру, лошадьми, собаками, утками и цыплятами.

Кроме этого, мы писали, как молодые фермеры разделись для популярного календаря.

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