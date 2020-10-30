Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мышь спряталась под животом у кота. Видео с "реальными Томом и Джерри" стало хитом

Сегодня, 11:40

Забавные кадры уже оценили миллионы интернет-юзеров

В китайской социальной сети Weibo стал вирусным ролик, на котором мышь, убегая от кота, прячется у него под животом. Забавные кадры уже оценили миллионы интернет-юзеров! Они отмечают, что этот "милый дуэт" напоминает им главных героев легендарного мультфильма "Том и Джерри.

На опубликованном видео показано, как черно-белый кот догоняет крохотную мышь. Но, вероятно, "охотник" не был заинтересован в том, чтобы причинить вред грызуну, и в какой-то момент он устал и прекратил погоню. Именно тогда мышь сделала неожиданный ход, спрятавшись у него под животом.

Читайте также:
Ученые нашли способ дистанционно управлять любыми мышами

"В начале видео мышь неподвижна – это реакция на страх и особая стратегия, которую используют многие животные. Таким образом "жертва" попытается остановить погоню в надежде, что агрессор оставит ее в покое, – рассказывает журналистам таблоида Daily Mail Кэролайн Кларк, клинический консультант по поведению животных. – Тот факт, что мышь прячется у кота под живот, наверное, связан с тем, что она шокирована, дезориентирована и, следовательно, не думает рационально".

Напомним, в российском селе Сухоборское (Курганская область) водитель автомобиля снял на видео, как собака помогает котенку перейти через дорогу.

Смотрите видео: имеют ли коты сверхъестественную силу

Кроме этого, мы рассказывали, как мыши пробрались в банкомат и съели больше миллиона долларов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Какое выражение лица у людей больше всего нравится котам: ученые наконец-то это выяснили "Это катастрофа": мужчина жил в одной квартире со 110 кошками Кот-сфинкс с пугающей внешностью прославился в Instagram: фото Видео дня. Преданная кошка всю ночь просидела в ожидании видеосвязи с хозяином
видео курьез кот мышь Том и Джерри
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Вагітна Ратаковскі повністю оголилася
Вагітна Ратаковскі повністю оголилася

Популярные статьи

Вчера, 16:26Афиша

5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020

Вчера, 11:57Шоу-бизнес

"Мисс Америка" Леанза Корнетт умерла в возрасте 49 лет

Вчера, 09:52Шоу-бизнес

Брэд Питт расстался со своей 27-летней девушкой – СМИ

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Потап, Горбунов, Осадчая и другие: кто кому кум в украинском шоу-бизнесе

Вчера, 08:17Fun

21 легендарный мем, вошедший в историю интернета

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 29 октября: Близнецов ждет сложный выбор, а Ракам нужно расслабиться

28 октябряШоу-бизнес

"Прям помолодела": Джамала кардинально изменила имидж (фото)

28 октябряШоу-бизнес

Украинская модель и блогер призналась, что ее изнасиловали в 15 лет

28 октябряFun

Первоклассник нашел древнее животное – оно обитало на планете 247 млн лет назад (фото)

28 октябряFun

Любуйтесь самыми смешными фото животных. Это дерзкая черепаха и хватающийся за сердце суслик

28 октябряTravel

ТОП-5 горнолыжных курортов Украины: куда ехать, почем и зачем

28 октябряEvents

Сегодня День бабушек и дедушек: история и значение праздника

28 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 28 октября: Водолеям не стоит навязывать свою дружбу, а Рыбам – прокрастинировать

27 октябряFood

Что приготовить на Хэллоуин: пять рецептов праздничных блюд

27 октябряШоу-бизнес

Фагот объяснил, почему не хочет жениться на Навроцкой, с которой вместе уже 11 лет

27 октябряАктуально

Цвет и блеск: секреты ухода за окрашенными волосами

Новости партнеров

Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
4 изменения в теле, которые не стоит игнорировать
4 изменения в теле, которые не стоит игнорировать
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Счастливая Женька из «Сватов» впечатлила внешностью на отдыхе
Счастливая Женька из «Сватов» впечатлила внешностью на отдыхе
В семье Лилии Ребрик случилось пополнение
В семье Лилии Ребрик случилось пополнение
Лиза Галкина восхитила сборами в школу, кадры облетели сеть
Лиза Галкина восхитила сборами в школу, кадры облетели сеть
У Видаля очень горячая подружка - просто огонь!
У Видаля очень горячая подружка - просто огонь!
Раздетая Волочкова раскорячилась в бане, прикрывшись веником
Раздетая Волочкова раскорячилась в бане, прикрывшись веником

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять