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На дне моря ученые обнаружили невероятную находку

Ураган "Ханна" оживил в Великобритании доисторический лес

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:42
Ураган "Ханна" оживил доисторический лес Фото: Welshphotographs
Ураган "Ханна" оживил доисторический лес
Фото: Welshphotographs

Ураган "Ханна" на западном побережье Уэльса (Великобритания) стал причиной появления доисторического леса, который был погребен под давлением воды и песка около 4,5 тыс. лет. Деревья ученые обнаружили между селами Борт и Инислас в графстве Кередигион. Об этом сообщил в Twitter известный журналист Марк Рис. 

Смотрите видео: в Бельгии зацвел легендарный Синий лес


Сообщается, что из-за сильного ветра море отступило в этом месте и на берегу появились окаменелые деревья под слоем торфа. Позже, ветер развеял торф и, оказалось, что там несколько тысяч лет назад находился лес. 

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Считается, что территория, на которой обнаружили удивительную находку, ранее была родючей землей с поселениями, защищенными от наводнений шлюзами и дамбами. В VI веке в этом районе затопило 16 сел, в результате чего погибло множество людей. В XVII появился миф о затонувшей под водой цивилизации под названием "Затонувшая сотня".
 

Ранее "Сегодня" писали, где на Земле еще сохранились леса, которые считаются живыми современниками древнего мира. Также мы писали, кто уничтожает украинские леса.

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