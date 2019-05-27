На дне моря ученые обнаружили невероятную находку

Ураган "Ханна" оживил в Великобритании доисторический лес

Ураган "Ханна" оживил доисторический лес Фото: Welshphotographs

Ураган "Ханна" на западном побережье Уэльса (Великобритания) стал причиной появления доисторического леса, который был погребен под давлением воды и песка около 4,5 тыс. лет. Деревья ученые обнаружили между селами Борт и Инислас в графстве Кередигион. Об этом сообщил в Twitter известный журналист Марк Рис.

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Сообщается, что из-за сильного ветра море отступило в этом месте и на берегу появились окаменелые деревья под слоем торфа. Позже, ветер развеял торф и, оказалось, что там несколько тысяч лет назад находился лес.

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Считается, что территория, на которой обнаружили удивительную находку, ранее была родючей землей с поселениями, защищенными от наводнений шлюзами и дамбами. В VI веке в этом районе затопило 16 сел, в результате чего погибло множество людей. В XVII появился миф о затонувшей под водой цивилизации под названием "Затонувшая сотня".



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