На дне озера найдена странная вещь Адольфа Гитлера

Артефакт подняли со дна озера Топлица

Ученый нашел странное кольцо на дне озера. Фото: depositphotos

В Австрии коллекционер Герхард Заунер нашел кольцо, которое якобы принадлежало диктатору Адольфу Гитлеру. Артефакт подняли со дна озера Топлица. На серебряном украшении выгравированы дата рождения Гитлера, его имя, а также череп, сообщает Daily Star.

Стоит отметить, что дата рождения Гитлера была добавлена практически ко всем украшениям, которые носили немецкие офицеры в то время.

Кольцо нашли на дне озера Скриншот / youtube

Это кольцо вместе со всей коллекцией сокровищ Гитлера было украдено, а теперь все предметы разбросаны в разных странах Европы.

На украшении есть дата рождения Гитлера Скриншот / youtube

Герхард Заунер обладает коллекцией артефактов XX века. Среди них памятные вещи и нацистские значки и взрывчатка и оружие времен Второй мировой войны. Находки Заунер хранит в открытом частном музее.

Напомним, в начале июля на Мамай-горе в Запорожской области стартовала археологическая экспедиция, которую проводит группа археологов, студентов и волонтеров. И первой их находкой стало захоронение эпохи позднего средневековья.

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