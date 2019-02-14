Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

На дне Тихого океана нашли авианосец и самолеты: появилось видео

Объект находился на глубине более пяти километров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:06
На дне океана нашли авианосец
На дне океана нашли авианосец
Фото: Depositphotos

Боевой корабль USS Hornet нашли на глубине более пяти километров неподалеку от Соломоновых островов. Специалисты также обнаружили множество самолетов, которые были на палубе в момент аварии, сообщает Usa Today.

Читайте также
В Америке на берег вынесло часть старинного корабля

Поисками авианосца занималась компания Vulcan, созданная сооснователем Microsoft Полом Алленом. Ранее компания Vulcan уже находила ряд других кораблей времен Второй мировой, в частности, авианосец "Лексингтон", линкор "Индианаполис", японский линкор "Мусаси" и итальянский эсминец "Артильери".

На видео можно увидеть повреждения, которые получил авианосец, и брошенную на палубе технику, пушки и другое вооружение.
 

Напомним, аргентинские исследователи нашли гигантскую пирамиду на дне Тихого океана. Кроме этого, мы писали, что обнаружен древний затонувший корабль с сокровищами.

Также мы сообщали, что на дне Черного моря обнаружили невероятные находки. Десятки римских, византийских и османских судов были найдены в рамках исследования черноморского дна у побережья Болгарии.

Смотрите видео: таинственный корабль найден на дне океана в Австралии

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Мужчина нашел в лесу древнее надгробие, но там похоронен не человек Девушка показала 35 уникальных вещей, которые она нашла на пляже Разгадана тайна загадочного «каменного круга» в Шотландии Американец разбирал старый автомобиль и нашел кольцо с бриллиантами
видео США корабль самолеты находка авианосец тихий окаен
Реклама

Новости партнеров

Монро показала архивное фото, когда была Александром
Монро показала архивное фото, когда была Александром
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
6 актрис с натуральной нестандартной внешностью
6 актрис с натуральной нестандартной внешностью

Популярные статьи

Сегодня, 08:59Fun

Показали фото "самой красивой учительницы"

Сегодня, 08:25Техно

Xiaomi не успевает продавать Redmi Note 7

Сегодня, 08:16Fun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

Вчера, 13:46Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт увлекся 21-летней актрисой

Вчера, 11:03Fun

Илон Маск увидел российский чудо-автомобиль и заговорил по-русски: видео

Вчера, 08:28Fun

Бедняк стал богачом и раздал миллионы в родной деревне

Вчера, 08:02Fun

Спортсменка показала на видео нереальный трюк со стулом

Вчера, 07:05Fun

Никогда не догадаетесь, почему: полицейским выдали штаны без карманов

12 февраляFun

Васильев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

12 февраляFun

12 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

12 февраляШоу-бизнес

Леся Никитюк рассталась с возлюбленным

12 февраляТехно

Выбираем смартфон: почему не стоит покупать дорогие модели

12 февраляFun

Жених жестко поплатился за несостоявшийся секс с официанткой на свадьбе

11 февраляТехно

В Украине рухнули цены на iPhone

11 февраляШоу-бизнес

На "Голос країни 9" пришла девушка-двойник Тины Кароль

11 февраляFun

11 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Новости партнеров

Тату Тины Кароль вызвало споры в Сети: красота или сумасшествие?
Тату Тины Кароль вызвало споры в Сети: красота или сумасшествие?
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
Известные актеры сыграли свадьбу: И на экране, и в жизни
Известные актеры сыграли свадьбу: И на экране, и в жизни
Як вберегтися від раку: поради луцького лікаря
Як вберегтися від раку: поради луцького лікаря
Зріст, брутальність чи здоров'я: що приваблює жінок у чоловіках
Зріст, брутальність чи здоров'я: що приваблює жінок у чоловіках
Вячеслав Узелков высказался о разводе с женой
Вячеслав Узелков высказался о разводе с женой