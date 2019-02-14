На дне Тихого океана нашли авианосец и самолеты: появилось видео
Объект находился на глубине более пяти километров
Боевой корабль USS Hornet нашли на глубине более пяти километров неподалеку от Соломоновых островов. Специалисты также обнаружили множество самолетов, которые были на палубе в момент аварии, сообщает Usa Today.
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Поисками авианосца занималась компания Vulcan, созданная сооснователем Microsoft Полом Алленом. Ранее компания Vulcan уже находила ряд других кораблей времен Второй мировой, в частности, авианосец "Лексингтон", линкор "Индианаполис", японский линкор "Мусаси" и итальянский эсминец "Артильери".
На видео можно увидеть повреждения, которые получил авианосец, и брошенную на палубе технику, пушки и другое вооружение.
TWITTER— Vulcan Inc. (@VulcanInc) February 12, 2019
Напомним, аргентинские исследователи нашли гигантскую пирамиду на дне Тихого океана. Кроме этого, мы писали, что обнаружен древний затонувший корабль с сокровищами.
Также мы сообщали, что на дне Черного моря обнаружили невероятные находки. Десятки римских, византийских и османских судов были найдены в рамках исследования черноморского дна у побережья Болгарии.
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