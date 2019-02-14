На дне Тихого океана нашли авианосец и самолеты: появилось видео

Объект находился на глубине более пяти километров

На дне океана нашли авианосец Фото: Depositphotos

Боевой корабль USS Hornet нашли на глубине более пяти километров неподалеку от Соломоновых островов. Специалисты также обнаружили множество самолетов, которые были на палубе в момент аварии, сообщает Usa Today.

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Поисками авианосца занималась компания Vulcan, созданная сооснователем Microsoft Полом Алленом. Ранее компания Vulcan уже находила ряд других кораблей времен Второй мировой, в частности, авианосец "Лексингтон", линкор "Индианаполис", японский линкор "Мусаси" и итальянский эсминец "Артильери".

На видео можно увидеть повреждения, которые получил авианосец, и брошенную на палубе технику, пушки и другое вооружение.



Напомним, аргентинские исследователи нашли гигантскую пирамиду на дне Тихого океана. Кроме этого, мы писали, что обнаружен древний затонувший корабль с сокровищами.

Также мы сообщали, что на дне Черного моря обнаружили невероятные находки. Десятки римских, византийских и османских судов были найдены в рамках исследования черноморского дна у побережья Болгарии.

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