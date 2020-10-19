На ферме Сумщины разводят оленей. Только посмотрите, какие они красивые (фото, видео)

В Украине ферм, на которых официально разводят оленей, только две. Эта – одна из них

На Сумщине работает оленья ферма размером с 10 футбольных полей. Чем уникальное ранчо, где разводят благородных животных – далее в материале.

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Каких животных выращивают на ранчо

В Украине ферм, на которых официально разводят оленей, только две. Одна находится на Волыни, а другая – эта, на Сумщине. Ей меньше года. Сначала сюда завезли из стран Балтии 50 оленей и столько же ланей.

По словам оленевода Дмитрия Русанова, сейчас животных на ранчо удвоилось, потому что многих завезли сюда уже беременными, они привели приплод и теперь на ферме уже около 150 голов животных.

У каждого самца свой гарем, но несмотря на это, в стаде царит матриархат. На зимовку животных разделяют по половому признаку.

Олени на ферме на Сумщине Фото: facebook/rusanovdimon

Чем кормят оленей на ферме

Едят олени три раза в день. Запасаться жиром им не разрешают, иначе может не быть приплода.

Олени в еде не прихотливы, едят до 30 видов различных трав. И на одного в день нужно лишь 6 килограммов пищи. В то время, как корова съедает в десять раз больше.

Молока же самки дают совсем немного – литр-полтора. По словам оленевода, выкормить олененка самому очень тяжело, ведь им подходит только козье молоко.

Каких животных выращивают на ранчо на Сумщине Фото: facebook/rusanovdimon

Что дальше будут делать с оленями

Когда животные подрастут, их отпустят в лес, чтобы увеличить популяцию этих красавцев в дикой природе.

Также часть разведенных оленей продадут на другие ранчо – еще одно такое же строят на Сумщине и под Киевом. Избранных оставят на развод, а остальных выпустят в лес. А пока с ними за оградой находиться стадо ланей. Пятнистые животные, будто из мультика, к которым нельзя приблизиться.

На ферме Сумщины живут лани Фото: facebook/rusanovdimon

Оленевод опасался, что лани будут более прихотливее оленей, так как они более хрупкие. Но это оказалось не так – они едят все, любую траву, как хомячки все подъедают, подбирают.

Ланей тоже выращивают для увеличения популяции. Животных намеренно не приручают, чтобы впоследствии им было легче адаптироваться в дикой природе.

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