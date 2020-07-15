На фото показали необычную рыбу с человеческими губами и зубами

Снимок загадочного существа был сделан у берегов Малайзии

Пользователь Twitter под ником Raff Nasir опубликовал на своей личной странице фотографию необычной рыбы с человеческим ртом. Пост быстро стал вирусным, собрав тысячи комментариев, ретвитов и лайков.

На снимках, сделанных у берегов Малайзии, изображена рыба с губами и зубами, которые напоминают человеческие.

Как выяснилось, автор сфотографировал представителя семейства спинороговых. Эти рыбы известны агрессивным поведением. Они нередко нападают на аквалангистов и могут прокусить водолазный костюм. Водятся в тропических и субтропических морях Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

К слову, это уже не первый подобный случай. Фотограф и моряк из Мурманска (РФ) Роман Федорцов, работающий на рыболовном судне, поделился в Twitter фотографией необычного улова – рыбой, напоминающей русалку из мультфильма.

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Кроме этого, "Сегодня" писали о рыбаке Джейсоне Бойлле из американского штата Флорида, который поймал 159-килограммового групера вида Hyporthodus nigritus размером с человека.

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