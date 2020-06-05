На фото показали редчайшего дрозда-альбиноса

Очевидцы сначала подумали, что это голубь

31-летняя Наташа Ковел из британского графства Норфолк заметила необычную белую птицу, когда гуляла вместе со своими детьми. Как выяснилось, это был редчайший дрозд-альбинос. По словам Ковел, теперь ее девятилетняя дочь Мейзи ежедневно встает рано утром и выбегает в сад, чтобы понаблюдать за редкой птицей, которую назвали Мальком.

Женщина утверждает, что сначала она подумала, что к ним во двор залетел голубь. "Я никогда не видела ничего подобного, эта птица просто заворожила меня. Мы чувствуем себя особенными из-за того, что она поселилась именно в нашем саду. Взяли Малька под свою опеку и следим", – рассказывает британка.

Дрозд-альбинос Фото: Natasha Covell Дрозд-альбинос Фото: Natasha Covell Дрозд-альбинос Фото: Natasha Covell Дрозд-альбинос Фото: Natasha Covell Дрозд-альбинос Фото: Natasha Covell 1/5

Интересно, что к семье Ковел периодически стали заглядывать соседи, чтобы вживую полюбоваться дроздом-альбиносом. "Однажды к нам пришел 82-летний мужчина с биноклем и сказал, что он увлекается птицами и наблюдает за ними с шести лет. Однако он никогда не сталкивался с черным дроздом белого окраса", – вспоминает женщина.

Смотрите видео: в Киеве спасли необычную белую ворону

Напомним, ранее змеелов Тони Харрисон поймал огромного 80-килограммового питона-альбиноса длиной пять метров.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться