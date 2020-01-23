На фото показали самые популярные кроссовки

Сервис Love the Sales составил рейтинг самых распространенных в Instagram моделей кроссовок

Кроссовки NMD бренда Adidas Originals Фото: instagram.com/fivestyle

Эксперты сервиса по поиску скидочных предложений Love the Sales составили рейтинг самых популярных в Instagram кроссовок. Его опубликовали на официальном сайте компании.

Наибольшую известность получили кроссовки модели NMD бренда Adidas Originals. В Instagram было семь с половиной миллионов постов с этими кроссовками.

INSTAGRAM

На втором месте расположились сникерсы американского рэпера и дизайнера Канье Уэста Yeezy Boost 350. Количество постов с хэштегом с их названием достигло шести миллионов. Третьи по популярности – кеды Old Skool бренда Vans, которые получили результат в 4,5 миллиона.

Самая популярная модель бренда Nike – Air Max 90 – она оказалась на седьмом месте с двумя миллионами хештегов.

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