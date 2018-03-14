На фото показали "вечно плачущую кошку"

В мире животных-мемов первое место уже несколько лет занимает "сердитый кот" Грампи Кэт. Но есть и другие популярные кошки – например, вечно печальная малышка Луху. Эта кошка породы табби живет в Китае со своей любимой хозяйкой Мэгги Лю и у нее уже 165 млн преданных поклонников в Instagram. Еще бы: это же вылитый Кот в Сапогах из "Шрэка", пишет Fresher.













Кошка Луху. Фото: instagram.com/lanlan731

Кошка Луху. Фото: instagram.com/lanlan731

Кошка Луху. Фото: instagram.com/lanlan731

Кошка Луху. Фото: instagram.com/lanlan731

Кошка Луху. Фото: instagram.com/lanlan731

Кошка Луху. Фото: instagram.com/lanlan731

Постоянно нахмуренный лоб и опущенные уголки глаз действительно придают кошке очень печальный вид. На аккаунт животного подписаны 165 тысяч человек

Сайт "Сегодня ранее сообщал, что самый популярный в мире кот попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Кроме этого, мы писали, что в сети набирает популярность видео с домашним котом в главной роли, который загнал на дерево медвежонка. Ролик опубликовал на своей странице в Facebook Владислав Онежский. На записи видно, как рыжий кот подкрадывается сзади к ничего не подозревающему медвежонку. Когда последний развернулся и увидел кота, он метнулся на ближайшее дерево. Кот попытался забраться следом за ним, но не смог.

Напомним также, умерший при пожаре кот "воскрес" на руках у спасателя: невероятное видео.