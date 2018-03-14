На фото показали "вечно плачущую кошку"

Сегодня, 07:24

Животное породы табби живет в Китае со своей любимой хозяйкой

Кошка Луху. Фото: instagram.com/lanlan731
Кошка Луху. Фото: instagram.com/lanlan731

В мире животных-мемов первое место уже несколько лет занимает "сердитый кот" Грампи Кэт. Но есть и другие популярные кошки – например, вечно печальная малышка Луху. Эта кошка породы табби живет в Китае со своей любимой хозяйкой Мэгги Лю и у нее уже 165 млн преданных поклонников в Instagram. Еще бы: это же вылитый Кот в Сапогах из "Шрэка", пишет Fresher.


Кошка Луху. Фото: instagram.com/lanlan731

Кошка Луху. Фото: instagram.com/lanlan731

Кошка Луху. Фото: instagram.com/lanlan731

Кошка Луху. Фото: instagram.com/lanlan731

Кошка Луху. Фото: instagram.com/lanlan731

Кошка Луху. Фото: instagram.com/lanlan731

Постоянно нахмуренный лоб и опущенные уголки глаз действительно придают кошке очень печальный вид. На аккаунт животного подписаны 165 тысяч человек

Сайт "Сегодня ранее сообщал, что самый популярный в мире кот попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Кроме этого, мы писали, что в сети набирает популярность видео с домашним котом в главной роли, который загнал на дерево медвежонка. Ролик опубликовал на своей странице в Facebook Владислав Онежский. На записи видно, как рыжий кот подкрадывается сзади к ничего не подозревающему медвежонку. Когда последний развернулся и увидел кота, он метнулся на ближайшее дерево. Кот попытался забраться следом за ним, но не смог.

Напомним также, умерший при пожаре кот "воскрес" на руках у спасателя: невероятное видео.
фото, кошка, кошки, животное, забавные новости, интересные новости

Вы сейчас просматриваете новость "На фото показали "вечно плачущую кошку"". Другие Fun-статьи смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Fun

Кошка заработала много денег. Фото: pixabay.com

Женщина стала миллионершей благодаря кошке с забавной мордой: фото

25 Января, 12:52

Американская компания использовала изображение кошки для декорирования футболок

Fun

Пес очень стильно одевается. Фото: instagram.com/littlelolasunshine

Самая модная собака в Париже выгуляла элегантный костюм

7 Марта, 17:30

Вся одежда собаки изготовлена на заказ, говорят хозяева
Загрузка...

Fun

Необычный кот. Фото: pixabay

Показали фото уникального "двуликого" кота

22 Февраля, 12:09

Причиной появления таких кошек считают слияние двух эмбрионов

Fun

Нашли самого смешного коня. Фото: кадр из мультфильма

Коня Юлия из "Алеши Поповича" нашли в реальном мире: забавные фото

27 Февраля, 07:32

Мужчина проезжал мимо табуна лошадей и решил сфотографировать животное
Загрузка...