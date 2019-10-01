На фото впервые показали "корабль-призрак" из прошлого века

Затонувший 118 лет назад корабль превратился в легенду

Найден затонувший 118 лет назад корабль Фото: twitter.com/SarahWardAU

В середине июля 2019 года американские искатели артефактов Джерри Элиасон и Крейг Смит на глубине 250 метров нашли затонувший 118 лет назад корабль "Хадсон". Судно находится на дне озера Верхнее в штате Миннесота (США). Для поисков эксперты использовали гидролокатор, способный работать на больших глубинах. По их словам, судно практически не повредилось, сообщает Daily Mail.

Как выяснилось, 15 сентября 1901 года судно "Хадсон", груженное пшеницей и льном, вышло из порта города Дулут (на озере Верхнее), Миннесота. Корабль миновал группу островов Апосл и вскоре попал в сильный шторм. На следующий день смотрители маяка у реки Игл заметили "неопознанный" большой корабль, который получил сильный крен и пошел ко дну.

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Спустя два дня в местной прессе написали, что полиции не удалось идентифицировать затонувшее судно и найти обломки. Однако 20 сентября рыбаки предоставили доказательства крушения: они обнаружили две мачты черного и желтого цвета, которые соответствовали расцветке "Хадсона".

Затонувший корабль превратился в местную легенду. Некоторые жители утверждали, что призрачное судно все еще плавает по озеру Верхнее.

Напомним, в провинции Эстфолл на северо-востоке Норвегии нашли древнее место захоронения викингов и 20-метровый корабль на глубине 1,5 м под землей. Несмотря на то, что захоронение может датироваться XI веком, археологи пока не планируют начинать раскопки. Кроме того, как мы уже писали, британские ученые во главе с подводным археологом Дэвидом Гиббинсом нашли части затонувшего в XVII веке торгового судна "Президент".

Также "Сегодня" писали о тайне корабля "Адмирал Нахимов".

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