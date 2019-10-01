Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

На фото впервые показали "корабль-призрак" из прошлого века

Затонувший 118 лет назад корабль превратился в легенду

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:53
Найден затонувший 118 лет назад корабль Фото: twitter.com/SarahWardAU
Найден затонувший 118 лет назад корабль
Фото: twitter.com/SarahWardAU

В середине июля 2019 года американские искатели артефактов Джерри Элиасон и Крейг Смит на глубине 250 метров нашли затонувший 118 лет назад корабль "Хадсон". Судно находится на дне озера Верхнее в штате Миннесота (США). Для поисков эксперты использовали гидролокатор, способный работать на больших глубинах. По их словам, судно практически не повредилось, сообщает Daily Mail.

Как выяснилось, 15 сентября 1901 года судно "Хадсон", груженное пшеницей и льном, вышло из порта города Дулут (на озере Верхнее), Миннесота. Корабль миновал группу островов Апосл и вскоре попал в сильный шторм. На следующий день смотрители маяка у реки Игл заметили "неопознанный" большой корабль, который получил сильный крен и пошел ко дну.

Смотрите видео: в Европе на дне моря нашли корабль XVI века

Спустя два дня в местной прессе написали, что полиции не удалось идентифицировать затонувшее судно и найти обломки. Однако 20 сентября рыбаки предоставили доказательства крушения: они обнаружили две мачты черного и желтого цвета, которые соответствовали расцветке "Хадсона".

Затонувший корабль превратился в местную легенду. Некоторые жители утверждали, что призрачное судно все еще плавает по озеру Верхнее.

Напомним, в провинции Эстфолл на северо-востоке Норвегии нашли древнее место захоронения викингов и 20-метровый корабль на глубине 1,5 м под землей. Несмотря на то, что захоронение может датироваться XI веком, археологи пока не планируют начинать раскопки. Кроме того, как мы уже писали, британские ученые во главе с подводным археологом Дэвидом Гиббинсом нашли части затонувшего в XVII веке торгового судна "Президент".

Также "Сегодня" писали о тайне корабля "Адмирал Нахимов".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Япония может направить корабль в Ормузский пролив Затонувший "Титаник" на дне океана сняли на видео "Святая Русь" пошла на дно: в России сгорел теплоход с символическим названием В Черном море сгорело российское судно
видео США корабль находки невероятное
Реклама

Новости партнеров

Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Вбивство Михайла Круга: злочин розкрили через 17 років
Вбивство Михайла Круга: злочин розкрили через 17 років
Свадьба Собчак и Богомолова: видео из
Свадьба Собчак и Богомолова: видео из "эпицентра"
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...

Популярные статьи

Вчера, 18:39Шоу-бизнес

"Моя прекрасная няня": как сейчас выглядят главные герои сериала

Вчера, 12:34Fun

30 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 10:42Шоу-бизнес

Кто покинул "Танці з зірками 2019" в шестом выпуске

Вчера, 10:01Шоу-бизнес

Сергей Лазарев впервые показал дочь от суррогатной матери: фото

Вчера, 08:07Events

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления и открытки с днем ангела

Вчера, 05:53Fun

Невеста бросила жениха и вышла замуж за свадебного музыканта

29 сентябряШоу-бизнес

Аноним передумала продавать фото больной Анастасии Заворотнюк – СМИ

29 сентябряТехно

Электромобили Tesla получили самое большое в истории улучшение

29 сентябряFun

29 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

29 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 29 сентября – 5 октября для всех знаков зодиака

28 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

28 сентябряШоу-бизнес

Леся Никитюк показала родинку на интимном месте: смелое фото

28 сентябряШоу-бизнес

"Я – актриса": звезда "Крепостной" рассказала о романе с партнером по "Танці з зірками"

28 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала видео с Заворотнюк и отключила комментарии

28 сентябряТехно

Игра PUBG станет бесплатной для Украины

28 сентябряEvents

Новолуние 28 сентября 2019: действенные ритуалы

Новости партнеров

Почему нужно спать в носках: важные советы
Почему нужно спать в носках: важные советы
Бисквитный пирог с яблоками: тает во рту
Бисквитный пирог с яблоками: тает во рту
41-річна Ані Лорак показала фігуру в зухвалому міні (фото)
41-річна Ані Лорак показала фігуру в зухвалому міні (фото)
Чарівна подруга захисника Зорі Євгена Чеберка. Фото
Чарівна подруга захисника Зорі Євгена Чеберка. Фото
Салат Нежность с сыром
Салат Нежность с сыром
Бюджетный и быстрый - пирог Вишенка на кефире
Бюджетный и быстрый - пирог Вишенка на кефире
Мясной рулет с брокколи «Прощай, колбаса»
Мясной рулет с брокколи «Прощай, колбаса»
Как засолить капусту на зиму в банку
Как засолить капусту на зиму в банку