На кладбище запечатлели загадочную кошку-мутанта

Зоолог Дэнни Рейнольдс объяснила происхождение существа, снятого на видео

Жители английской деревне Пауик, что в графстве Вустершир, около церкви Святого Петра заметили загадочное животное, похожее на помесь кошки и пумы. По словам зоолога Дэнни Рейнольдса, этот зверь слишком маленький для пумы, а его повадки и внешний вид напоминают кошку. Эксперт считает, что скорее всего это гибрид.

"Все в порядке, он ни на кого не нападает. Пугает только, что оно не боится гулять среди бела дня", – рассказывает в комментарии для издания Daily Mail один из местных жителей.

Смотрите видео: какие существуют животные-мутанты

На обнародованных в интернете кадрах можно увидеть животное, похожее на кошку, проходящее мимо надгробий. Слышны возгласы очевидцев, удивленных размерами существа. "Это был крупный зверь. Он был больше любой британской домашней кошки. Я посмотрел, как выглядит пума, и это существо похоже на нее", – отметил автор ролика.

Ранее "Сегодня" писали, как фермер стал свидетелем рождения мутанта. Кроме этого, мы рассказывали, как странное существо вынесло из океана на пляж в Таиланде.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram