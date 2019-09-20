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На крыше жилого дома заметили черную пантеру: невероятное видео

Животное весом около 20 кг и возрастом 5-6 месяцев ветеринары ликвидировали с помощью снотворного

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:49
Во французском городе крышами разгуливала черная пантера
Во французском городе крышами разгуливала черная пантера
Фото: Pixabay

Черная пантера бродила по крышам домов и заглядывала в окна во французском Армантьере. На зверя спасателям пожаловались местные жители. Кадры этого момента опубликованы в Twitter.

В среду, 18 сентября, жители города увидели, как черная кошка ходит по карнизу второго этажа жилого дома. Об этом сообщает издание La Voix du Nord.

Полиция оцепила территорию, опасаясь, что животное может спрыгнуть вниз. Животное весом около 20 кг и возрастом 5-6 месяцев ветеринары ликвидировали с помощью дротика со снотворным.

Во Франции на крыше жилого дома гуляла пантера
Фото: lavoixdunord
Во Франции на крыше жилого дома гуляла пантера
Фото: lavoixdunord
Во Франции на крыше жилого дома гуляла пантера
Фото: lavoixdunord
Во Франции на крыше жилого дома гуляла пантера
Фото: lavoixdunord
Во Франции на крыше жилого дома гуляла пантера
Фото: lavoixdunord
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Пантеру поместили в клетку и передали чиновникам по вопросам дикой природы, которые, в свою очередь, передали зверя в "Лигу защиты животных", где он осталась на ночь.

В четверг представители организации рассказали, что пантера была домашней и не агрессивной. Пантеру, вероятно, отдадут в зоопарк города Мобеж.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пантера набросилась на мужчину. Кроме этого, "Сегодня" писали о пуме, которая хладнокровно убила оленя на пороге жилого дома.

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