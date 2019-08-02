На лице и волосах Трампа заметили ползающего жука: видео

Дональд Трамп невозмутимо произносил свою речь, несмотря на насекомое

Дональд Трамп Фото: Depositphotos

Во время выступления президента США Дональда Трампа в штате Вирджинии произошел курьезный инцидент: на волосы и лицо главы государства залез жук. Видеозапись, опубликованная на Twitter-странице Sky News, набрала свыше 348 тысяч просмотров и множество ретвитов.

В ролике можно заметить, как Дональд Трамп продолжал невозмутимо говорить свою речь, несмотря на насекомое.



Пользователям сети пришлось принялись шутить по этому поводу. "Бедный жук, он просто пытается выяснить, на каком фрукте он приземлился: оранжевый, но не такой сладкий, как обычно", – отметил один из юзеров. Еще один юзер предположил, что насекомое застряло в "отвратительной сладкой вате".

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Ранее "Сегодня" писали, как на встрече, которая состоялась в 2018 году, у журналистов сложилось впечатление, что президент США Дональд Трамп подмигнул российскому лидеру Владимиру Путину. Также стоит заметить, что Трамп иногда ошибается в микроблогах. Один из самых известных казусов произошел в 2017 году, когда на его странице появилась загадочная надпись "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе". Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален.

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