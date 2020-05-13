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На обложку газеты попала необычная оптическая иллюзия: фото

Популярное издание нашло интересный способ, как напомнить своим читателям о необходимости соблюдать дистанцию

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:29

Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat выпустила номер от 8 мая 2020 года с необычной оптической иллюзией на обложке – надпись Turvavälillä on yhä väliä ("Безопасное расстояние все еще имеет значение") можно увидеть только при соблюдении дистанции в 1,5–2 метра. Так популярное издание напомнило своим читателям о необходимости соблюдать дистанцию из-за пандемии коронавируса.

Автором рекламной обложки стало креативное агентство TBWA \ Helsinki совместно с ритейлером HOK-Elanto, которому принадлежат крупнейшие торговые сети в стране.

"Нам не хотелось делать традиционный принт, который бы указывал людям, что делать. Вместо этого мы хотели предложить реальный опыт, возможность поэкспериментировать с расстоянием самостоятельно. Людям будет легче вспомнить об этом правиле во время следующего похода в продуктовый магазин", – рассказал изданию "Markkinointi & Mainonta" директор по инновациям агентства TBWA \ Helsinki Юхана Хокканен.

Создатели социальной рекламы признают, что финны обычно не нуждаются в поощрении дистанцирования. Жители малонаселенных северных регионов страны известны тем, что избегают лишней коммуникации с посторонними людьми и стоят на расстоянии около шести футов друг от друга, ожидая автобуса на остановках.

Смотрите видео: забавная подборка фокусников из разных уголков мира

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Напомним, ранее Моника Шаффнер из Новой Зеландии, прогуливаясь на пляже рядом с горой Маунгануи, случайно сняла на видео оптическую иллюзию – лайнер, который будто завис над океаном.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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