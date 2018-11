На обычном семейном фото заметили лик Иисуса Христа

Пользователь Reddit под ником cldsehunter опубликовал обычное семейное фото, на котором издалека можно разглядеть очертания Иисуса Христа.

"Семейная фотография на моем холодильнике выглядит, как портрет Иисуса, когда вы отходите достаточно далеко от нее", – написал cldsehunter.

На снимке запечатлены молодые парень и девушка Фото: Reddit

На фотографии запечатлены молодые парень и девушка, которые сидят в обнимку с пожилой женщиной. За людьми стоит высокий торшер. При близком рассмотрении фотографии нет ничего необычного. Но если смотреть издалека, лампа и силуэт слева сливаются воедино, превращаясь в мужской портрет.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, что внешность Иисуса Христа значительно отличалась от того образа, который изображается на иконах. Британские ученые считают, что кожа Иисуса была смуглой, а волосы – темными, вьющимися и короткими. Профессор Королевского колледжа Лондона Джоан Тейлор в своей книге What Did Jesus Look Like? поставила под сомнение общепринятые представления о внешности Иисуса.