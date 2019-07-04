На пляже найдены зубы доисторического существа: фото

Житель США хочет пожертвовать эту невероятную находку в музей Северной Каролины

В США найден зуб мегалодона Фото: facebook.com/theharveywall

Американец по имени Харви Уолл из штата Северная Каролина (США) во время прогулки с собакой нашел на местном пляже 15-сантиметровый зуб мегалодона – гигантской доисторической акулы, которая вымерла несколько миллионов лет назад. Эксперты утверждают, что подобная находка – редкость, однако на побережье Северной Каролины их встречали чаще, чем в других местах. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

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Мужчина утверждает, что обнаружил зуб доисторической акулы размером с ладонь совершенно случайно. Он обратил внимание на темный объект на земле, перевернул его, а затем потрогал ногой. Уолл также отметил, что хочет пожертвовать эту невероятную находку в один из музеев штата.

Харви Уолл нашел зуб мегалодона Фото: facebook.com/theharveywall

К слову, размер челюстей мегалодона достигал двух метров, на каждой из них было по пять рядов зубов, общее количество которых у среднестатистической особи составляло 276.

Напомним, странное существо выловил фермер из США: первые фото мутанта. Кроме того, на фото попало прозрачное морское существо.

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