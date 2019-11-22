На "Поле чудес" разгорелся скандал из-за одной буквы

Женщина проиграла около двух тысяч долларов

В шоу "Колесо фортуны" произошел курьезный инцидент Фото: windowscentral

Скандалом закончилось участие женщины по имени Кристен Шоу в шоу "Колесо фортуны" (прототип "Поля чудес"). Зрителей разозлило поведение ведущего программы Пэта Сейджака, который не засчитал участнице правильные ответы.

По условиям шоу, Кристен Шоу должна была отгадать четыре слова в кроссворде. Ее варианты оказались верными, однако во время перечисления слов она использовала для связки союз "и" (and), который засчитали как часть ответа, в результате чего последнее слово не поместилось в пустые клетки. Шоу проиграла около двух тысяч долларов. Следующая участница ответила на загадку правильно и опередила ее.

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"В большинстве случаев я предостерегаю игроков, чтобы они ничего не добавляли. Вы, возможно, это пропустили. Однако вы произнесли "и" с последним словом, поэтому мы должны придерживаться правил", – заявил Сейджак.

Напомним, создатели российского шоу "Поле чудес" решили открыто продемонстрировать, куда девается еда, принесенная участниками программы.

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