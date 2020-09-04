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"На работу пойдем, а потом – умрем": первоклашка дала уморительное интервью в День знаний

Сегодня, 14:44

Девочка по имени Адель забавно порассуждала о жизненных планах

Шестилетняя первоклассница Адель из украинского Трускавца порассуждала о жизненных планах во время интервью и рассмешила пользователей сети. Соответствующее видео впервые появилось на YouTube-канале "Трускавец Онлайн". Ролик на своей странице в Twitter также распространил киевлянин Владислав Грезиев.

Вначале короткой записи девочка призналась, что она с радостью пришла в школу в День знаний. Когда журналистка задала ей вопрос, почему она хочет учиться, девочка долго не думала. "Потому что здесь мы будем сначала играть, потом пойдем учиться, потом еще пойдем учиться, потом пойдем в другую школу, потом – институт, на работу, а потом умрем", – радостно сказала Адель и махнула рукой.

Под роликом пользователи Сети начали активно обсуждать слова ребенка.

"Какая умная девочка", "Такая маленькая, а уже реалистка", "Из уст младенца глаголет истина", "Четкие планы на будущее", "Зато с улыбкой", "Еще никто так точно не описывал жизнь!", "Светлый человечек", – пишут юзеры в комментариях.

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Напомним, ранее мать четырех детей Джиллиан Фалконер из шотландского города Глазго сделала фотографию своей пятилетней дочери до и после ее первого дня в школе. Этот снимок стал очень популярным в Facebook.

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Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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