На родине Мелании Трамп поставили ей "неудачный памятник": фото

Первая леди США изображена в голубом платье, в котором она присутствовала на инаугурации супруга

Недалеко от родного города первой леди США Мелании Трамп – Севницы (Словения) – была замечена ее деревянная статуя. Мелания изображена в голубом платье, в котором она присутствовала на инаугурации супруга. Памятник, выполненный из дерева в жанре наивного искусства, сразу стал поводом для шуток и издевок в социальных сетях. Юзеры подметили "намеренную грубость при выполнении черт лица и фигуры". Об этом сообщается на сайте столичной галереи Match.

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Автор концепции – американский художник Брэда Дауни. Отмечается, что ему принадлежит только идея скульптуры, саму работу выполнял наемный работник, который с помощью бензопилы претворил ее в жизнь. Показ статуи – часть выставки Ta Eho ("Это Эхо"), которая открылась в Любляне.

Многие американцы нашли сходство статуи Мелании Трамп со Смурфеттой (героиня мультфильма "Смурфы"), назвали ее причудливой, уродливой и позорной. "Боже, оставьте в покое эту женщину, она и так настрадалась в жизни", "Не повезло с мужем и вот на тебе, памятник еще поставили, из-за которого хочется выть", "Ужас, я бы на ее месте подола в суд", "Сразу видно, что скульптор весьма одаренный", "Да уж, я целый день под впечатлением", – пишут люди в комментариях.

Между тем, в индийском штате Гуджарат состоялось открытие самого высокого памятника в мире – монумент посвящен одному из лидеров нации и соратнику Махатмы Ганди, Валлабхаи Пателю. Также мы писали, что из соображений безопасности в немецком Висбадене демонтировали золотую статую турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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