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На Тайване состоялась "самая трогательная свадьба в мире": фото и видео

Импровизированную церемонию устроили прямо в больничной палате

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:49
Свадьбу в больнице назвали "самой трогательной в мире"
Свадьбу в больнице назвали "самой трогательной в мире"
Фото: Depositphotos

На Тайване прошла трогательная свадебная церемония в больничной палате. На глазах плачущих родственников жених надел кольцо невесте, которая лежала в фате и такой, как у него, красной футболке. После этого врачи отключили девушку от аппарата жизнеобеспечения. Об этом сообщает AsiaOne.

Как пишут авторы издания, 22 августа жительница Тайваня по имени Ван попала в ДТП. Ее мотоцикл столкнулся с автомобилем, который совершал запрещенный поворот. Через три дня врачи констатировали у девушки смерть мозга. После этого ее жизнедеятельность поддерживалась искусственно.

Смотрите видео: сколько будет стоить самостоятельно организованная свадьба

Органы умершей пожертвуют нуждающимся. "Это дает возможность спасти других людей, – пояснила мать Ван. –Таким образом она сможет остаться на Земле и смотреть, как растут ее дети".

Ван планировала выйти замуж за своего давнего партнера, которого звали Линь. Хотя их отношения продолжались 11 лет, они не могли заключить брак из-за возражений родителей Ван. Линь заслужил их одобрение лишь незадолго до аварии.

Мужчина женился на девушке за минуту до смерти
Мужчина женился на девушке за минуту до смерти
Фото: Wang's family

Пользователи сети называют эту свадьбу "самой трогательной в мире".

Ранее "Сегодня" писали, как 49-летний Крис Мэллон из шотландской области Западный Лотиан забыл о свадьбе со своей возлюбленной после церемонии. Кроме этого, мы рассказывали о богаче, который объявил конкурс для незамужних девушек.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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