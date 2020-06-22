На видео показали необычное здание-невидимку

Оно располагается в пустыне рядом с национальным парком Joshua Tree в Калифорнии (США)

Дизайнер Томас Осинск (Tomas Osinsk) и кинопродюсер из Лос-Анджелеса Крис Хэнли (Chris Hanley) в рамках программы American Psycho спроектировали необычный зеркальный дом-невидимку. Построен он в пустыне рядом с национальным парком Joshua Tree в Калифорнии (США) и должен напоминать небоскреб из Нью-Йорка. Здание будут использовать как отель, а также сдавать в аренду для съемок и различных мероприятий. Об этом пишет издание Dezeen.

Сооружение площадью в 465 квадратных метров разработано как одно пространство для развлечений вокруг 30-метрового бассейна. Бассейн упирается в белую стену – это проекционный экран для просмотра фильмов. На крыше отеля разместили солнечные панели, которые обеспечивают дом электроэнергией и горячей водой.

Крис Хэнли – продюсер из Лос-Анджелеса (США), снял фильмы "Американский психопат", The Virgin Suicides и Spring Breakers. У Хэнли есть планы в ближайшем будущем построить еще один дом из грузовых контейнеров.

Напомним, ранее в Пхенчхане открылось "первое супер-черное строение" – павильон британского архитектора Асифа Кхана.

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