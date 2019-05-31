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На видео показали невероятного "кота с интеллектом"

"Питомец" узнает человеческий голос и реагирует на касания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:25
Создан первый кот-робот Фото: techcrunch
Создан первый кот-робот
Фото: techcrunch

Китайская компания Ekasbo показала общественности роботизированного кота под названием Matebot. Черно-белый игрушечный питомец узнает человеческий голос и реагирует на касания. Кроме этого, у "животного" двигаются семь частей "тела". Цена робота стартует от 45 долларов, сообщает Tech Crunch.

Смотрите видео: Tesla переехала робота из РФ ценой в две тысячи долларов

Управлять Мейботом можно с помощью мобильного приложения или же интегрировать его с системой голосового управления Android.
 

"Этого кота создали как интерактивного компаньона. Он подойдет в качестве домашнего "животного" людям, которые не могут завести себе настоящего питомца", – утверждает разработчик Чжан Мэн на Тайбэйской международной компьютерной выставке.

Напомним, ранее российских пропагандистов уличили в попытке обмануть зрителей, представив в роли "самого современного робота" "Бориса" переодетого человека.Кроме этого, мы писали об украинском изобретателе, который создал чайного робота. Также "Сегодня" сообщали, что ждет человечество после глобальной роботизации

Смотрите также видео о курьезных инцидентах, которые случаются с котами


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Источник: Сегодня
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