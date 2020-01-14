На видео показали реакцию "самого спокойного человека на планете" во время драки
Сеть поразил невозмутимый вид мужчины и отсутствие любой реакции на стрессовую ситуацию
52-летний Крис Хилл из Великобритании прославился в интернете как "самый спокойный человек на планете" благодаря видео, обнародованному в Twitter. Мужчина ужинал в закусочной "Кебабы Кена" в городе Портсмут, где стал свидетелям жесткой драки. Сеть поразил его невозмутимый вид и отсутствие любой реакции на стрессовую ситуацию.
На видео показано, что между одним из посетителей заведения и персоналом произошел конфликт, окончившийся дракой с участием других посетители кафе. При этом Хилл, сидя в наушниках прямо в гуще событий, спокойно продолжает трапезу. Ролик снят очевидцем, его опубликовала пользовательница Twitter с ником Beth Deakin.
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"О боже, он буквально ни на йоту не сдвинулся, просто ел свою еду все это время", – удивлялись пользователи Сети. За несколько дней запись набрала около 20 миллионов просмотров и собрало сотни восхищенных комментариев.
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