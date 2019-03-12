На видео показали самого лучшего в мире пса

В финале престижных соревнований питомец обошел шестерых конкурентов

Собака породы "папийон" Фото: Pixabay

Собаку с ушами, напоминающими крылья бабочки, признали лучшей в мире. Щенок породы "папийон" (по-украински "бабочка") победил на престижных соревнованиях в Великобритании.



Пес по кличке Дилан приехал на конкурс из Бельгии. В финале питомец обошел шестерых конкурентов. Всего участниками турнира стали 27 тысяч собак более двухсот пород. Члены жюри объясняют, что Дилан привлек их внимание своей индивидуальностью.

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Собаки породы "папийон" ценились французскими монархами еще в 16 веке. Эти животные очень красивые, общительные и быстро учатся.

Напомним, традиционный конкурс самых уродливых псов в США назвал и показал победителя. Им оказался девятилетний английский бульдог с кличкой Zsa Zsa. Кроме этого, мы писали, как пес чудом спасся от эвтаназии и показал "самую необычную" морду в мире.

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