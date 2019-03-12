На видео показали самого лучшего в мире пса
В финале престижных соревнований питомец обошел шестерых конкурентов
Собаку с ушами, напоминающими крылья бабочки, признали лучшей в мире. Щенок породы "папийон" (по-украински "бабочка") победил на престижных соревнованиях в Великобритании.
Пес по кличке Дилан приехал на конкурс из Бельгии. В финале питомец обошел шестерых конкурентов. Всего участниками турнира стали 27 тысяч собак более двухсот пород. Члены жюри объясняют, что Дилан привлек их внимание своей индивидуальностью.
Собаки породы "папийон" ценились французскими монархами еще в 16 веке. Эти животные очень красивые, общительные и быстро учатся.
Напомним, традиционный конкурс самых уродливых псов в США назвал и показал победителя. Им оказался девятилетний английский бульдог с кличкой Zsa Zsa. Кроме этого, мы писали, как пес чудом спасся от эвтаназии и показал "самую необычную" морду в мире.
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