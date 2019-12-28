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Стоит 500 гривен за сутки: на видео показали украинский собачий отель

"Сегодня" проверили несколько вариантов, куда можно отдать питомца на время отпуска

Владимир Грисюк
Сегодня, 19:12
В Украине есть специальные гостиницы для собак
В Украине есть специальные гостиницы для собак
Фото: Unsplash

Украинцы, которые хотят поехать на отдых за границу, задумываются: куда деть домашних животных? Если отдать знакомым или взять с собой, то это будет стресс для четвероногих, уверяют ветеринары. "Сегодня" проверили несколько вариантов.

Кот-британец по имени Булгаков знакомится с нашей съемочной группой. Хозяйка кота – корреспондентка "Сегодня" Вера Качмар рассказывает: любимец хоть и дружелюбный, но играть будет не со всеми, так что с кем оставить его на период отпуска – настоящая проблема. "Мы оставляли его у друзей. Не хотела отдавать в отель, потому что для него это стресс", – делится Вера Качмар.

Смотрите видео: как выглядит отель для собак в Украине

На нынешние рождественские праздники своего кота Вера снова отдаст знакомым. К гостиницам для животных относится настороженно. "Там много животных и не факт, что ему уделят нужное внимание", – добавляет владелица питомца.

А вот семья бультерьера Лавина часто путешествует, поэтому оставляет его именно в специализированных учреждениях. К их подбору подходит тщательно. "Мне важно, чтобы в вольерах постоянно проходила обработка от блох и вредителей", – говорит Мария Микитюк, владелица бультерьера. Она везет в отель даже личные вещи пса, чтобы ему было проще приспособиться к новой среде.

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Если же выбирать между специализированными отелем и родными и знакомыми, то лучше выбрать все же отель, говорят специалисты. Однако сторонники найдутся у обоих вариантов. Какое временное пристанище лучше, "Сегодня" проверили, посетив одну из гостиниц для четвероногих.

Стаффордширский терьер Султан поселился в гостинице на два с половиной месяца. Делит совместный быт вместе с еще десятью собаками разных пород. Дискриминации нет, рассказывает владелица отеля, но и берут сюда не всех – нужен паспорт прививок.

Скриншот: телеканал "Украина"

"Каждая комнатка для животных подписана и оборудована специальными тарелочками, ковриками, чтобы не было холодно, – рассказывает Евгения Мнишенко, владелица гостиницы для собак. – Мы смотрим, есть ли все прививки, когда была последняя обработка от блох, клещей".

Цена за сутки пребывания в собачьей гостинице зависит от размеров вольера. Большой стоит 500 гривен, чуть меньше – 400. Кроме того, владелец должен принести свой корм. За отдельную плату четвероногого помоют. Для тех, кто еще колеблется, отдать ли любимца знакомым или же везти в гостиницу, – предлагают бесплатный пробный день.

Ранее "Сегодня" писали, как вывезти собаку из Украины за границу. Кроме этого, мы рассказывали, что украинцев хотят заставить регистрировать домашних любимцев.

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Источник: Сегодня
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