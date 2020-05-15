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На видео попала аномальная двуглавая черепаха

Шансов повзрослеть у необычного животного почти нет, говорит эксперт

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:07

Редкого двухголового черепашонка нашел житель американского штата Вирджиния. Мужчина передал его в аквариум местного Музея живой природы. Однако герпетолог Тревис Лонг утверждает, что шансов повзрослеть у аномального животного почти нет.

"У него есть много проблем со здоровьем. Некоторые нарушения невозможно выявить до момента, когда будет уже слишком поздно. Например, если речь идет о недоразвитых внутренних органах", – рассказывает Лонг журналистам издания Daily Mail. По словам эксперта, даже обычное поведение может быть опасным для животного с двумя головами, так как разные головы контролируют разные части тела.

"Контроль лап разделен пополам: левая голова контролирует левые лапы, а правая – правая. Если головы не сообразят, как работать вместе, даже такие простые задачи, как плавание, могут быть потенциально опасны для животного", – объясняет герпетолог.

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Согласно статистике, среди здоровых детенышей черепахи до зрелого возраста дорастает только один из тысячи. Шансов выжить у двуглавой особи еще меньше.

Видео: Virginia Living Museum

Напомним, ранее герпетолога Каустава Чакраборти из лесного хозяйства в индийской деревне Экаруки на северо-востоке штата Западная Бенгалия удивила двуглавая моноклевая кобра. Предположительно, эта особь имеет две головы из-за неправильного разделения эмбриона или из-за воздействия факторов окружающей среды.

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