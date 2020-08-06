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На видео попала невозмутимая реакция пожилой женщины на масштабный взрыв в Бейруте

Сегодня, 11:47

В кадре пенсионерка играет на рояле в своем доме на фоне завалов

Невозмутимая реакция пожилой женщины на взрыв в Бейруте попала на видео. Короткий ролик опубликован на странице в Twitter жительницы Дубая Рафы Маки (Raefah Makki). Меньше чем за сутки он собрал 1,5 млн просмотров, почти 10 тысяч лайков и четыре тысячи ретвитов.

В кадре пенсионерка играет на рояле в своем доме на фоне завалов. Видны разбитые стекла в окнах и дверях, упавший карниз, сломанная мебель и толстый слой пыли, образовавшийся на креслах после взрыва. На полу лежат обломки посуды.

Напомним, 4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. В местном порту из-за нарушения мер безопасности возник пожар и взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. По данным Минздрава Ливана, в результате катастрофы погибли 137 человек, более пяти тысяч ранены, еще десятки пропали без вести. Без жилья остались около 300 тысяч человек.

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Напомним, что сумма ущерба от взрыва в Бейруте может достичь 15 млрд долларов, заявил губернатор Бейрута Марван Аббуд.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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