На видео попала жесткая посадка пассажирского самолета в ураган

На видеозаписи показано, как лайнер подлетает к взлетно-посадочной полосе под углом

Опасная посадка лайнера в ураган попала на видео Фото: Depositphotos

В аэропорту Лидс-Брадфорд в графстве Уэст-Йоркшир (Великобритания) очевидцам удалось снять на видео опасную посадку пассажирского самолета авиакомпании Jet2. Ролик опубликовал таблоид Daily Mail.

Видео: London News Pictures

На видеозаписи показано, как лайнер подлетает к взлетно-посадочной полосе (ВПП) под углом, а затем начинает раскачиваться из стороны в сторону сильными порывами ветра. На следующем кадре воздушное судно касается посадочной полосы сперва левым шасси, а потом правым.

Смотрите видео: пассажир самолета, совершившего экстренную посадку, снял панику на борту

Напомним, в аэропорту канадского Торонто буксируемый лайнер Air Canada Boeing 777 подрезал хвост припаркованного самолета Air Canada Airbus A321. Последствия столкновения попали на видео. Ролик опубликовал очевидец происходящего в Twitter.

Кроме этого, мы рассказывали, как на борту Boeing 737-340 пакистанских международных авиалиний произошло курьезное ЧП: пассажирка случайно открыла дверь аварийного выхода, когда пыталась попасть в туалет. И на всякий случай сайт "Сегодня" писал, как вести себя при экстренной посадке самолета.

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