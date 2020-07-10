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На видео попало неизвестное животное с "человеческими руками"

Сегодня, 09:29

Пользователи TikTok строят догадки о происхождении существа

Странное существо с конечностями, напоминающими человеческие руки, обнаружили в американском городе Боулдер-Сити, штат Невада. Видео с неизвестным созданием сняла пользовательница TikTok с ником Stinkyeyescrappy. Об это сообщает таблоид Daily Star.

На ролике показано, как загадочное животное с длинными конечностями цепляется за камень. Она не двигается, пока девушка перемещает камеру, чтобы показать ее спереди.

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Запись Stinkyeyescrappy набрала больше полумиллиона просмотров.

Пользователи TikTok строят догадки о происхождении существа. "Я практически уверен, что это старая, высушенная и опаленная солнцем версия тех игрушечных липких пластиковых ящериц, которых кидают на стены", – написал под видео один из комментаторов. "Оно настоящее? Я только что из Google и не нашел ответа", – отметил второй.

Видео: TikTok | Stinkyeyescrappy

Напомним, ранее Тони Хэнкок из австралийского штата Новый Южный Уэльс обнаружил на пляже Вонбойн (Wonboyn) десятиметровый позвоночник неизвестного животного. В ближайшее время специальные службы займутся исследованием находки и направят образцы ДНК млекопитающего в лабораторию.

Смотрите видео, как в Красном море нашли невиданного ранее жителя:

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