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На видео сняли катающегося на надувном матрасе крокодила

Рептилию заметили в бассейне арендованного дома в американской Флориде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:18
Во Флориде аллигатор прокатился на матрасе
Во Флориде аллигатор прокатился на матрасе
Фото: Pixabay

Дэвид Джейкобс из американского штата Джорджия на семейном отдыхе во Флориде стал свидетелем необычной сцены. В бассейне арендованного дома он сфотографировали плавающего на надувном матрасе аллигатора, сообщает Miami New Times.

Смотрите видео: в Индии умер 130-летний крокодил

Джейкобс рассказывает, что сначала рептилия проявляла интерес к его собаке, но мужчина спрятали пса. Однако уже на следующий день он обнаружил этого же аллигатор в бассейне около дома. Он забрался на игрушечного надувного крокодила и плавал на нем. 

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Американцы решили вызвать экспертов, чтобы избавиться от рептилии. Специалисты поймали ее и выпустили на волю.

Во Флориде аллигатор решил прокатиться на матрасе
Во Флориде аллигатор решил прокатиться на матрасе
Фото: miaminewtimes

Напомним, в одной из провинций Филиппин поймали огромного гребнистого крокодила длиной 4,75 метра и весом в 400-500 килограммов. Также ранее "Сегодня" сообщали, как в Австралии крокодил набросился на двух мужчин, охотившихся на кабанов.

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