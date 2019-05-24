На видео сняли катающегося на надувном матрасе крокодила

Рептилию заметили в бассейне арендованного дома в американской Флориде

Во Флориде аллигатор прокатился на матрасе Фото: Pixabay

Дэвид Джейкобс из американского штата Джорджия на семейном отдыхе во Флориде стал свидетелем необычной сцены. В бассейне арендованного дома он сфотографировали плавающего на надувном матрасе аллигатора, сообщает Miami New Times.

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Джейкобс рассказывает, что сначала рептилия проявляла интерес к его собаке, но мужчина спрятали пса. Однако уже на следующий день он обнаружил этого же аллигатор в бассейне около дома. Он забрался на игрушечного надувного крокодила и плавал на нем.

Американцы решили вызвать экспертов, чтобы избавиться от рептилии. Специалисты поймали ее и выпустили на волю.

Во Флориде аллигатор решил прокатиться на матрасе Фото: miaminewtimes

Напомним, в одной из провинций Филиппин поймали огромного гребнистого крокодила длиной 4,75 метра и весом в 400-500 килограммов. Также ранее "Сегодня" сообщали, как в Австралии крокодил набросился на двух мужчин, охотившихся на кабанов.

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