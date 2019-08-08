На Волыни оскандалились из-за стриптизера на дне села
Любопытный анонс появился на Facebook-странице жительницы села Вишенки Антонины Климчук
В селе Вишенки, что на Волыни, на празднование дня села пригласили стриптизера – Мистера Тико. Объявление опубликовала местная жительница Антонина Климчук в Facebook.
В анонсе указано, что на жителей села Вишенки ждет праздник, на котором можно будет услышать дуэт бандуристок, вокальный группа "Яворина", а также послушать шутки юмориста Николая Репецкого. Однако главным событием праздника станет выступление известного стрипизера.
О том, как в Харькове задержали пьяного экс-чиновника, который устроил стриптиз, смотрите на видео ниже:
"Дорогие друзья! Вишеньчуки гостеприимно приглашают Вас на праздник! Мы рады, что родились в Украине, на Волыни, в этом живописном селе! Такие места всегда святые! Разделите с нами радость семейного тепла", – говорится в анонсе.
Напомним, российская фигуристка Елизавета Туктамышева разделась до нижнего белья во время показательных выступлений в рамках финала Гран-при в Ванкувере. Кроме этого, "Сегодня" писали, что в Китае собираются запретить стриптиз на похоронах.
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