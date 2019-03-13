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Надутые джинсы спасли жизнь утопающему мужчине

Турист из Германии на яхте запутался в веревках и пошел на дно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:53
Турист выжил благодаря джинсам
Турист выжил благодаря джинсам
Фото: pexels.com

30-летний турист из Германии Арне Мурке плавал на яхте с братом Хельге у побережья Новой Зеландии и чуть не погиб. Мужчина свалился за борт, но ему удалось выжить благодаря "спасательному жилету", надутому из джинсов.

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По словам немца, он запутался в веревках и пошел на дно, а когда ему удалось выплыть на поверхность, судно с братом было уже слишком далеко. Тогда Мурке решил воспользоваться трюком, который используют американские военные. Он снял джинсы, завязал штанины в узел, наполнил их воздухом под водой и набросил на шею.

Прибывшие на место инцидента спасатели вытащили Арне Мурке из воды. "Без джинсов меня бы здесь не было. Они действительно меня спасли", — рассказывает мужчина таблоиду The Sun.

Напомним, джинсы с вырезом в необычном месте взорвали сеть: первые фото. Кроме этого, мы писали, что фото самых модных джинсов на осень-2018 взорвали интернет.

Смотрите видео: джинсы-стринги взорвали сеть

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Источник: Сегодня
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