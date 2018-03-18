Наглейший енот стал новой звездой YouTube

Сегодня, 17:00

Видеоролик о пушистом звере набрал тысячи просмотров за короткое время

Еноты наглее, чем кажутся на первый взгляд. Фото: pixabay
Еноты наглее, чем кажутся на первый взгляд. Фото: pixabay

Меняя родной лес на огни большого города, проворный енот даже не догадывался, как будет легко отбирать пищу у людей.

Даже когда енот полез в тарелку к молодому человеку, тот, в свою очередь, только сидел и умилялся, а не сопротивлялся наглецу.

Судя по уверенности животного, это "преступление" в его жизни не первое, и точно не последнее.

Напомним, ранее лабрадор, который общается на человеческом языке, покорил сеть.
Жительница Ланкашира (Великобритания) опубликовала в интернете забавный видеоролик, главным героем которого стал её лабрадор.

Как и многие другие собаки, 12-летний пёс очень любит лакомства из мяса и ненавидит принимать лекарства.

Написав на бумажках слова "да" и "нет", хозяйка спрашивает любимца, что ему хотелось бы получить, и лабрадор безошибочно выбирает правильные бумажки, чтобы полакомиться мясом и отказаться от лекарства.

Также ранее видео с крабом, угрожавшим повару ножом, взорвало сеть

О том, как медведя и с десяток енотов спасали из-за решетки в Запорожье, смотрите на видео ниже:
енот, видеохит

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