Наглейший енот стал новой звездой YouTube

Видеоролик о пушистом звере набрал тысячи просмотров за короткое время

Меняя родной лес на огни большого города, проворный енот даже не догадывался, как будет легко отбирать пищу у людей.

Даже когда енот полез в тарелку к молодому человеку, тот, в свою очередь, только сидел и умилялся, а не сопротивлялся наглецу.

Судя по уверенности животного, это "преступление" в его жизни не первое, и точно не последнее.