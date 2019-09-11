Находчивый отец спас свое семейство от смертельной ловушки

Спасатели обнаружили потерпевших с помощью тепловизора и очков ночного видения

Семейство выжило благодаря посланию в бутылке Фото: Depositphotos

Американская семья осталась заблокированной на вершине водопада, расположенного на реке Арройо Секо, штат Калифорния, и спаслась благодаря бутылке с надписью "Помогите", которую нашли другие туристы. Об этом сообщает газета Washington Post.

Как пишут авторы издания, 44-летний Кертис Уотсон решил сплавиться по реке Салинас с супругой Кристалл Рамирез и 13-летним сыном Хантером. Когда экстремалы подплыли в самому опасному участку маршрута – к вершине 12-метрового водопада – отец обнаружил, что веревка, по которой они могли спуститься вниз, исчезла. Таким образом путешественники оказались в безлюдном ущелье без сотовой связи.

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Чтобы сообщить о сложившейся ситуации внешнему миру, американец взял дорожную пластиковую бутылку и нацарапал с нескольких сторон слово HELP! ("Помогите!"). Внутрь он положил записку с их местоположением, датировал ее 15 июня и бросил в водопад. Затем Уитсоны нашли пологий участок суши, выложили из камней буквы SOS и уснули в спальных мешках. В полночь их разбудили спасатели.

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Вскоре путешественники узнали, что бутылку с посланием обнаружили два туриста. Они прочитали записку, связались с местными властями, началась поисково-спасательная операция. Несмотря на поздний час, патрульные отправились на вертолете на поиски людей и обнаружили костер американцев с помощью тепловизора и очков ночного видения.

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