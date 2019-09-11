Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Находчивый отец спас свое семейство от смертельной ловушки

Спасатели обнаружили потерпевших с помощью тепловизора и очков ночного видения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01
Семейство выжило благодаря посланию в бутылке
Семейство выжило благодаря посланию в бутылке
Фото: Depositphotos

Американская семья осталась заблокированной на вершине водопада, расположенного на реке Арройо Секо, штат Калифорния, и спаслась благодаря бутылке с надписью "Помогите", которую нашли другие туристы. Об этом сообщает газета Washington Post.

Как пишут авторы издания, 44-летний Кертис Уотсон решил сплавиться по реке Салинас с супругой Кристалл Рамирез и 13-летним сыном Хантером. Когда экстремалы подплыли в самому опасному участку маршрута – к вершине 12-метрового водопада – отец обнаружил, что веревка, по которой они могли спуститься вниз, исчезла. Таким образом путешественники оказались в безлюдном ущелье без сотовой связи.

Смотрите видео: удивительное спасение ребенка на Херсонщине

Чтобы сообщить о сложившейся ситуации внешнему миру, американец взял дорожную пластиковую бутылку и нацарапал с нескольких сторон слово HELP! ("Помогите!"). Внутрь он положил записку с их местоположением, датировал ее 15 июня и бросил в водопад. Затем Уитсоны нашли пологий участок суши, выложили из камней буквы SOS и уснули в спальных мешках. В полночь их разбудили спасатели.

Туристы нашли послание в бутылке и спасли жизнь трем людям
Туристы нашли послание в бутылке и спасли жизнь трем людям
Фото: Cindi Barbour

Вскоре путешественники узнали, что бутылку с посланием обнаружили два туриста. Они прочитали записку, связались с местными властями, началась поисково-спасательная операция. Несмотря на поздний час, патрульные отправились на вертолете на поиски людей и обнаружили костер американцев с помощью тепловизора и очков ночного видения.

Ранее "Сегодня" писали, как в американском штате Индиана студента по ошибке на три дня заперли в пещере без еды и воды. Кроме этого, мы рассказывали, как в Днепропетровске отец спас девочку, которую признали мертвой две бригады "скорой".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Американец получил тайное послание из прошлого века Женщину шокировало тайное послание в бутылке на пляже Ребенок нашел загадочное письмо в бутылке из прошлого века Женщина неожиданно получила "письмо из прошлого"
видео США спасение бутылка невероятное
Реклама

Новости партнеров

Желтые и белые яйца: какие полезнее
Желтые и белые яйца: какие полезнее
Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Салат Метёлка для похудения и очищения кишечника
Салат Метёлка для похудения и очищения кишечника

Популярные статьи

Сегодня, 14:10Food

Как приготовить идеальный бисквит: полезные советы и рецепты

Сегодня, 10:56Fun

11 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 09:42Lifestyle

11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот день

Вчера, 20:17Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 17:09Fun

"Есть река и два озера": украинские полярники нашли "затерянный мир" под Антарктидой

Вчера, 14:14Wellness

Почему дергается глаз: причины нервного тика

Вчера, 09:49Fun

На Тайване состоялась "самая трогательная свадьба в мире": фото и видео

Вчера, 07:00Food

Польза и вред винограда: кому нельзя есть эти ягоды

9 сентябряШоу-бизнес

Умерла 16-летняя актриса "Облачного атласа": неожиданные причины смерти

9 сентябряFun

Дельфин "поблагодарил" рыбаков за спасение потомства: видео

9 сентябряFun

"Выходили вместе из уборной": пассажиров самолета "поймали на горячем"

9 сентябряШоу-бизнес

Андрей Данилко — о том, почему Сердючка не пошла в политику и о своей свадьбе

9 сентябряFun

14 тысяч монет: фермер обнаружил невероятный клад на своем участке

9 сентябряТехно

Не Xiaomi: определен самый популярный смартфон 2019 года

8 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

8 сентябряШоу-бизнес

"Счастлива как никогда": Анастасия Приходько обвенчалась

Новости партнеров

Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Секреты кавказской кухни: хичины
Секреты кавказской кухни: хичины
8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты
8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты
4 причины добавить корицу с лимоном в свой рацион
4 причины добавить корицу с лимоном в свой рацион
Продукты, помогающие уснуть не хуже любого снотворного
Продукты, помогающие уснуть не хуже любого снотворного
Жир или сахар - от чего ты набираешь вес согласно типу фигуры
Жир или сахар - от чего ты набираешь вес согласно типу фигуры
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Как создать вечный классический интерьер
Как создать вечный классический интерьер