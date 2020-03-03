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Находке три тысячи лет: школьница случайно откопала уникальную реликвию, фото

Девочка обнаружила орудие времен бронзового века

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:33

Восьмилетняя школьница Ава Брэй из Великобритании, которая является внучкой одного из членов Национального сообщества кладоискателей, решила поиграть с металлоискателем и нашла уникальный топор времен бронзового века. Это произошло на одном из пляжей в пригороде Борнмута, графство Дорсет.

Ава Брэй нашла уникальную реликвию
Ава Брэй нашла уникальную реликвию
Фото: The Mirror

"Нам очень повезло, некоторые люди с металлодетекторами могут всю жизнь искать сокровища и никогда не найти ничего подобного", – рассказывает 62-летний Тони, дедушка Авы, в интервью изданию The Mirror.

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По словам мужчины, внучка попросила его разрешить поиграть с металлодетектором и всего через минуту услышала писк. Ава начала копать и на глубине 15-20 сантиметров нашла топор. Она позвала удивленного дедушку, который осмотрел древнюю реликвию и предположил, что она сделана из бронзы.

Ава Брэй
Ава Брэй
Фото: The Mirror

Тони нашел похожие топоры в интернете. Находке Авы, предположительно, около трех тысяч лет.

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Напомним, ранее 64-летний Говард Кирби из американского штата Мичиган нашел тайник с деньгами в подержанном пуфе, который купил вместе с диваном за 70 долларов. Кроме этого, мы писали, как случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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