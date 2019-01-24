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Наказание за доброту: девушка из-за кошки перестала ходить

Британке стало плохо в самолете по дороге домой, и она потеряла сознание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:55
Девушка погладила кошку и оказалась парализованной Фото: Gemma Birch
Девушка погладила кошку и оказалась парализованной
Фото: Gemma Birch

Жительница британского города Саутпорт 24-летняя Джемма Берч перестала ходить из-за бездомной кошки. Девушка рассказывает, что несчастный случай произошел с ней в Португалии, куда она поехала в отпуск. Берч приютила бездомную кошку: пустила животное к себе в номер и поила его молоком, а затем оказалось, что питомец был болен.

В последний день отпуска британке стало плохо, а в самолете по дороге домой она потеряла сознание. Врачи обнаружили у Джеммы кампилобактерии, живущие в сырой курятине. Однако девушка утверждает, что не ела никаких сомнительных продуктов. Тогда специалисты пришли к выводу, что ее инфицировала кошка, пишет Daily Mail.

Девушка погладила кошку и оказалась парализованной Фото: Gemma Birch
Девушка погладила кошку и оказалась парализованной Фото: Gemma Birch
Девушка погладила кошку и оказалась парализованной Фото: Gemma Birch
Девушка погладила кошку и оказалась парализованной Фото: Gemma Birch
Девушка погладила кошку и оказалась парализованной Фото: Gemma Birch
Девушка погладила кошку и оказалась парализованной Фото: Gemma Birch
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После недели в больнице и улучшения состояния, Берч проснулась ночью из-за того, что упала с кровати. В больнице у нее диагностировали синдром Гийена-Барре, при котором инфекция повреждает нервную систему и приводит к параличу. Только спустя 14 месяцев после этого инцидента терапии Джемма Берч снова начала ходить.

Напомним, ранее мы писали, что кошки могут переносить паразитов, которые способствуют развитию психических заболеваний, в том числе и шизофрении. Также сайт "Сегодня" сообщал, что кошки способны излечить опасную болезнь у детей.

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Источник: Сегодня
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