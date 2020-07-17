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Наконец-то: любителей покричать приглашают на бесплатный "отдых" в Исландию

Сегодня, 13:03

Таким образом можно избавиться от стресса и выпустить все негативные эмоции

Министерство туризма Исландии запустило проект lookslikeyouneediceland.com ("Посмотри, как тебе нужна Исландия") для любителей покричать без причины. Таким образом власти страны хотят помочь туристам во время карантина избавиться от стресса и наконец-то выпустить все негативные эмоции.

На сайте можно выбрать одну из нескольких локаций в Исландии. Онлайн-камеры показывают желтые колонки в горах, у обрыва, рядом с водопадом, на пляже и недалеко от построек. Далее пользователь нажимает запись и кричит. Ор передают на указанную юзером локацию. Кроме этого, если есть желание, можно послушать чужие крики из самых разных стран.

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"В этом году вы прошли через многое. Похоже, вам нужно идеальное место для того, чтобы выпустить свои расстройства, – говорится на сайте проекта. – Когда вы будете готовы, приезжайте выпустить негатив по-настоящему. Вы будете чувствовать себя лучше, мы обещаем".

Авторы идеи надеются, что терапия криком поможет измученным людям немного успокоиться, но подчеркивают, что все же лучше обратиться за профессиональной помощью.

"Крики как терапевтический инструмент ученые начали изучать в 1970-х годах", – напоминает терапевт и консультант по психическому здоровью Зое Астон. Она подсказывает, как лучше кричать:

  1. Подумайте, каким именно будет ваш "крик". Можно делать акцент на словах или использовать только дыхание.
  2. Встаньте, расставив ноги на ширине бедер и слегка согнув колени. Расслабьте плечи. Следуйте своим инстинктам.
  3. Почувствуйте себя плачущим ребенком в истерике.

Интересующиеся могут посмотреть, как это бывает у других.

Кстати, это не единственная возможность "отправиться в путешествие" этим летом. В Сети набирает популярность сайт для "домашних путешествий" WindowSwap. С помощью этого ресурса можно виртуально посмотреть на пейзажи из окон в разных уголках нашей планеты, а также поделиться своим видео соответствующего формата.

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Источник: Сегодня
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