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Накормили отходами: экономные молодожены повергли в шок гостей свадьбы

В меню были морской карась и окунь, бычатина, свиные ребрышки, а также курица

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:58
Кейли и Джо Тилстоны Фото: Asadour Guzelian
Кейли и Джо Тилстоны
Фото: Asadour Guzelian

Британские молодожены Кейли и Джо Тилстоны убеждены в необходимости сокращении количества мусора за счет переработки и повторного использования. Именно поэтому они накрыли гостей своей свадьбы пищевыми отходами из остатков ресторанных блюд. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Кейли и Джо Тилстоны накормили гостей свадьбы отходами
Фото: Asadour Guzelian
Кейли и Джо Тилстоны накормили гостей свадьбы отходами
Фото: Asadour Guzelian
Кейли и Джо Тилстоны накормили гостей свадьбы отходами
Фото: Asadour Guzelian
Кейли и Джо Тилстоны накормили гостей свадьбы отходами
Фото: Asadour Guzelian
Кейли и Джо Тилстоны накормили гостей свадьбы отходами
Фото: Asadour Guzelian
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По словам пары, в свадебном меню были морской карась и окунь, бычатина, свиные ребрышки, курица, а также веганские и безглютеновые блюда. Происхождение всех ингредиентов они держали в секрете. Лишь в конце банкета Кейли и Джо объявили, что угощение приготовлено из отходов. Известие шокировало некоторых гостей, но были и те, кто все равно попросил добавки.

Смотрите видео: сколько будет стоить самостоятельно организованная свадьба

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 "Средний свадебный завтрак обходится в 25 фунтов стерлингов на человека, а то и дороже, – говорит Кейли. – Когда нужно накормить почти 300 ртов, готовить из остатков – это разумно".

Напомним, девушка неожиданно отказалась от свадьбы и сбежала: появилось видео. Кроме этого, мы писали, что 27-летний парень женился на любимой за два дня до смерти

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